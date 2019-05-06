В Иркутской области лесные пожары охватили 2 тысяч гектаров

В Иркутской области на утро 6 мая зарегистрировано семь локализованных и четыре действующих лесных пожара, сообщили в правительстве региона. Их общая площадь составляет более двух тысяч гектаров. Два очага возгорания находятся в Тулунском районе, по одному - в Жигаловском, Иркутском, Усть-Удинском, Зиминском и Тайшетском районах.

С 1 по 5 мая в регионе было ликвидировано 68 лесных пожаров. По данным Иркутского лесопожарного центра, с начала пожароопасного периода больше 80% возгораний в регионе ликвидируется в день обнаружения, около 14% - на следующие сутки.

По сведениям Иркутского УГМС, 6, 7 и 8 мая в западных, северных и на большей части центральных, южных и верхнеленских районов ожидается высокая и чрезвычайная - четвертого и пятого класса - пожароопасность лесов.

Напомним, с 1 мая на территории всей Иркутской области действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено находиться в лесах, разводить костры, пользоваться открытым огнем, жечь мусор и сухую траву.