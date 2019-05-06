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06.05.2019 10:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирской области вчетверо увеличились число лесных пожаров

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Количество лесных пожаров в районах Новосибирской области за прошедшую неделю выросло в четыре раза. Как сообщил на оперативном совещании регионального правительства начальник областного ГУ МЧС Виктор Орлов, в 95 процентах случаев причиной возгораний становятся действия местных жителей.

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С начала опасного сезона силами пожарных было ликвидировано 85 очагов огня на территории лесных массивов общей площадью в 434 гектара - это больше чем за весь прошлый год. Всего же за последние семь дней в регионе потушили 1123 пожара и 906 из них - горение травы и мусора. При этом пал сухой растительности нередко переходит на хозяйственные постройки. В частности это произошло в садовых обществах Коченевского, Новосибирского, Ордынского районов - огнем уничтожено 14 строений.

Только за последние сутки было оперативно выявлено и ликвидировано 294 возгорания мусора и сухой травы, из них 44 пожара произошли на территории областного центра. Почти во всех районах области установился третий класс опасности, а в южных степных районах и районах приобско-боровой зоны - четвертый класс.

Для нормализации обстановки с 1 мая в регионе установлен особый противопожарный режим, который, в частности, предусматривает запрет на разведение костров и сжигание сухой травы. С начала опасного сезона за нарушение требований пожарной безопасности было возбужденно более 500 административных дел.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Лесные пожары
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