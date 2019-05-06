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06.05.2019 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ингушетии в СИЗО попытались провезти мобильники на мусоровозе

Текст: Роман Мерзляков (Магас)

Сотрудники оперативной группы СИЗО-1 в Ингушетии изъяли у жителя города Сунжа запрещенные к провозу на территорию следственного изолятора мобильные устройства. Об этом сообщает пресс-служба республиканского отдела ФСИН России.

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Водитель мусоровоза марки "Газ-53" спрятал в кабине три сотовых телефона, две сим-карты и зарядное устройство. Спецмашина прибыла на режимный объект для вывоза бытовых отходов. Но при досмотре транспортного средства на контрольно-пропускном пункте СИЗО охранники нашли тайник.

Вся партия средств мобильной связи предназначалась одному из осужденных отряда хозяйственного обеспечения. А тот уже должен был раздать передачу своим сообщникам.

Шофер уже дал показания. Оперативники отправили документы в мировой суд.

Статья 19.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях гласит, что передача любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных предметов, влечет наложение штрафа.

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