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06.05.2019 17:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье число пострадавших при пожаре возросло до 17

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: moiseev.eugene/instagram.com Фото: moiseev.eugene/instagram.com
Фото: moiseev.eugene/instagram.com

В Железноводске возросло число пострадавших при пожаре в многоквартирном жилом доме до 17 человек. Как рассказали "РГ" в минздраве Ставрополье, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Фото: iStock
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В ведомстве также добавили, что в лечебном учреждении Железноводска остаются шесть человек, в том числе два ребенка. Еще двое направлены в другие медицинские учреждения края, а девять получили амбулаторное лечение.

Напомним, пожар начался в одной из квартир на первом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате возгорания повреждены лестничные пролеты, а также остекление и стены на первых двух этажах. По информации следственного управления СК РФ, инцидент произошел из-за взрыва бытового газа, однако как сообщили "РГ" в "Газпром газораспределение Ставрополь", помещение, где находился очаг возгорания, не было газифицировано.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В свою очередь глава региона Владимир Владимиров заявил, что пострадавшим будет оказана помощь, а дом обследуют на предмет его пригодности для дальнейшего проживания. Также покинутые жильцами квартиры полиция взяла под круглосуточное наблюдение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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