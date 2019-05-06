На Ставрополье число пострадавших при пожаре возросло до 17

В Железноводске возросло число пострадавших при пожаре в многоквартирном жилом доме до 17 человек. Как рассказали "РГ" в минздраве Ставрополье, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В ведомстве также добавили, что в лечебном учреждении Железноводска остаются шесть человек, в том числе два ребенка. Еще двое направлены в другие медицинские учреждения края, а девять получили амбулаторное лечение.

Напомним, пожар начался в одной из квартир на первом этаже девятиэтажного жилого дома. В результате возгорания повреждены лестничные пролеты, а также остекление и стены на первых двух этажах. По информации следственного управления СК РФ, инцидент произошел из-за взрыва бытового газа, однако как сообщили "РГ" в "Газпром газораспределение Ставрополь", помещение, где находился очаг возгорания, не было газифицировано.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В свою очередь глава региона Владимир Владимиров заявил, что пострадавшим будет оказана помощь, а дом обследуют на предмет его пригодности для дальнейшего проживания. Также покинутые жильцами квартиры полиция взяла под круглосуточное наблюдение.