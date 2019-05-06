В Кисловодске шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Кисловодске утром столкнулись легковая иномарка Opel Corsa и пассажирская "Газель". По данным городского УГИБДД, в результате аварии пострадали шесть человек.

- ДТП произошло около восьми часов утра на пересечении улиц Карла Либкнехта и Героев медиков. Водитель автомобиля Opel не уступила дорогу маршрутке, выезжая с второстепенной дороги, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Ставропольскому краю.

Четыре пассажира "Газели", а также водитель и пассажир легковушки обратились в травмпункт. Решение о госпитализации пока не принято, пострадавших в настоящее время осматривают врачи.

Иномаркой, по данным ГИБДД, управляла 39-летняя местная жительница, а за рулем маршрутного микроавтобуса находился 53-летний житель соседней Карачаево-Черкесии. Сейчас правоохранители устанавливают степень их вины.