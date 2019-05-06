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06.05.2019 11:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кисловодске шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю

В Кисловодске утром столкнулись легковая иномарка Opel Corsa и пассажирская "Газель". По данным городского УГИБДД, в результате аварии пострадали шесть человек.

В Калуге при столкновении двух маршруток пострадали семь человек

- ДТП произошло около восьми часов утра на пересечении улиц Карла Либкнехта и Героев медиков. Водитель автомобиля Opel не уступила дорогу маршрутке, выезжая с второстепенной дороги, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Ставропольскому краю.

Четыре пассажира "Газели", а также водитель и пассажир легковушки обратились в травмпункт. Решение о госпитализации пока не принято, пострадавших в настоящее время осматривают врачи.

Иномаркой, по данным ГИБДД, управляла 39-летняя местная жительница, а за рулем маршрутного микроавтобуса находился 53-летний житель соседней Карачаево-Черкесии. Сейчас правоохранители устанавливают степень их вины.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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