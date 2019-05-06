В Железноводске при пожаре в жилом доме пострадали 13 человек

В Железноводске загорелся девятиэтажный панельный жилой дом. Пожар вспыхнул рано утром в понедельник на первом и втором этажах, сообщают в главном управлении МЧС России по Ставрополью.

- Предварительная площадь пожара составила 100 квадратных метров, частичные повреждения на первом и втором этажах. Эвакуированы более 50 человек, - уточнили в ведомстве.

При пожаре пострадали 13 человек. Госпитализировали десятерых, в том числе пятерых детей. Троих направили на амбулаторное лечение. Как сообщили в Железноводской городской больнице, пострадавших в критическом состоянии нет. Состояние двух человек, направленных в реанимацию, оценивается как стабильное.

В 8.11 мск пожар удалось потушить. По предварительной версии, инцидент произошел из-за взрыва бытового газа. В городе введен режим ЧС. Как сообщили в администрации Железноводска, пострадавших планируют разместить жителей пострадавшего от огня подъезда в муниципальных гостиницах города.