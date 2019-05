В Железноводске при пожаре в жилом доме пострадали 13 человек

View this post on Instagram

В Железноводске сегодня ночью в одном из многоквартирных домов произошёл возгорание. По оперативной информации погибших нет. Жителей подъезда, пострадавшего от пожара расселят в муниципальные гостиницы, обеспечат горячим питанием. На месте происшествия работают сотрудники ГУ МЧС и пожарные бригады. Сейчас пожар уже потушен. Администрацией города создан оперативный штаб, который занимается составлением списков. В Железноводске введён режим ЧС.