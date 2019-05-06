60 россиян отправятся на службу в поисковый батальон в Ленобласти

Военкоматы Российской Федерации отберут 60 юношей для прохождения воинской службы в единственном в стране и уникальном подразделении - отдельном поисковом специальном батальоне Западного военного округа. Дислоцируется он в Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, при отборе особое предпочтение отдадут участникам поисковых отрядов всероссийских "Вахт Памяти", а также призывникам, которые отлично знают военную историю России. Сам же отдельный специальный поисковый батальон ЗВО был сформирован в 2007 году. Он занимается розыском и захоронением погибших в годы Великой Отечественной войны защитников Отечества не только в России, но и на территории Германии и Беларуси.

Всего же нынешней весной военкоматы Западного военного округа призовут на службу около 46 тысяч граждан.