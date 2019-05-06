Назван город с самой вкусной выпечкой

В честь Дня кондитера сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос в социальных сетях, где выяснил у туристов, в каком городе самые вкусные булочки и пирожные.

По результатам исследования, 48 процентов опрошенных назвали Санкт-Петербург городом с лучшими кафе-кондитерскими в стране.

Высокие показатели Петербурга неудивительны. В городе сохранились кондитерские производства, работающие более века, есть в Северной столице и легендарные пышечные и пирожковые, раньше туда ездили со всего города, теперь в этих заведениях считает своим долгом побывать каждый турист.

Северная столица активно развивает гастрономический туризм. Так, на днях в городе завершился VI Петербургский гастрономический фестиваль, в котором приняли участие 62 заведения. В течение нескольких дней они предлагали посетителям уникальные сеты, позволяющие познакомиться с особенностями петербургской кухни.

В тройку лидеров вошли также Ялта и Уфа, собрав по 10 процентов голосов.