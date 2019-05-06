В Мурманске появился стихийный мемориал в память о погибших в Шереметьево

Стихийным мемориалом памяти погибших при аварийной посадке авиалайнера Sukhoi Superjet 100 в Мурманске стал памятник жертвам военной интервенции 1918-1920 годов, расположенный в самом центре Мурманска посреди небольшого сквера.

С самого утра к нему непрерывно подходят люди с цветами, свечами, детскими игрушками, конфетами. Кроме того, цветы возлагают к информационной стойке в аэропорту Мурманска, который расположен на расстоянии около 40 километров от областного центра.

- Все утро плачу, - говорит пожилая мурманчанка, положив к памятнику несколько гвоздик. - Я видела войну, поэтому мне все это так близко и больно. И мои родные летели в тот же день из Иркутска в Москву. Они рассказывали, что никогда еще самолет так не качало при посадке. Очень страшно за них. Они летают часто. Облетели, наверное, уже 30 стран.

Парень, стоя в компании троих друзей, то и дело утирает набегающие слезы бумажным платком. Молодой человек принес небольшую табличку с надписью "SU №1492 Москва - Мурманск. Скорбим. 05.05.2019".