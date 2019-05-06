В Петербурге многодетную мать не разлучат с детьми из-за антисанитарии

Многодетной жительнице Петербурга, которую несколько дней назад обвинили в том, что она содержит детей в антисанитарии, предложили вместе временно переехать в кризисный центр. Но об изъятии детей речи не идет, сообщают в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

В после зрения общественности квартира на 5-й Предпортовой улице появилась 2 мая, когда соседи опубликовали в социальных сетях сообщения, что женщина не заботится о своих детях и содержит их в ужасных условиях. В частности, было сказано, что у детей нет своих спальных мест, что они ночуют на матрасах без постельного белья, что в квартире по стенам ползают тараканы, а на полу лежат экскременты живущих здесь же собак. Также указывалось, что дети недоедают.

После этих сообщений в квартиру прибыли сотрудники службы опеки. На момент их визита в квартире был порядок, в холодильнике имелись продукты, сами дети не выглядели заброшенными. Сама мать впоследствии заявила, что ее оклеветали знакомые.

Тем не менее, как говорят в аппарате уполномоченного, в квартире есть тараканы. Да и само жилище нуждается в ремонте. Но в ведомстве не намерены драматизировать ситуацию. В частности, выяснилось, что сама многодетная мать является выпускницей детского дома и не совсем знает, как вести хозяйство. На период дератизации ей предложили временно пожить в кризисном центре для женщин.

Сами дети на данный момент находятся в детской больнице №5. Их госпитализировали сразу после появления сообщений об ужасных условиях проживания. Но медицинское обследование показало, что кроме небольшой простуды, у них никаких заболеваний нет.

После выписки из больницы уполномоченный по правам ребенка Петербурге Светлана Агапитова готова добиваться отправки детей вместе с матерью в санаторий.