В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых автомобиль Daewoo Matiz сбил двух человек на Невском проспекте.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло возле дома №66 по Невскому проспекту, это перекресток с Набережной Фонтанки.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.

Сейчас пешеходы госпитализированы в состоянии средней тяжести. В региональном управлении ГИБДД отмечают, что степень вины водителя будет установлена в ходе дознания.