Новости

Приговор Кокорину и Мамаеву будет вынесен в среду 22:23
Аэропорт "Шереметьево" перешел в штатный режим работы 22:15
Украинский город остался без воды из-за долгов 22:13
Минздрав: Состояние пострадавших в Шереметьево стабильно 22:07
В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево 21:31
Российскую авиабазу в Сирии обстреляли дважды за день 21:19
На Урале произошла авария на газопроводе 21:08
В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов 21:05
Опубликовано видео подъема обломков обгоревшего Superjet-100 в Шереметьево 21:03
СМИ: США отзывают посла с Украины 20:57
РЖД сообщила о возможности строительства в Турции широкой колеи 20:56
Названы самые популярные праворульные машины в России 20:56
С Бессмертным полком пройдет колонна памяти героев сопротивления в нацистских лагерях 20:17
Следователи завершили работу на месте аварийной посадки в Шереметьево 20:11
В Москву прибыли семьи восьмерых погибших в аэропорту Шереметьево 20:02
Лавров: Россия отвечает за безопасность Северного морского пути 19:55
В центре Москвы в аварии пострадали три сотрудника полиции 19:54
Стал известен полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета 19:47
Власти Севастополя окажут помощь матери погибшего в SSJ курсанта 19:39
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек 19:37
Лавров: На встрече с Помпео речь шла о реальной политике 19:15
Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту 19:11
"Аэрофлот" уведомил пассажиров об отмене рейсов в Шереметьево 19:05
Порошенко сменил командующего украинскими войсками в Донбассе 18:55
В Китае обнаружили древнюю стелу с "учением о сердце" Ганьцюаня 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 21:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых автомобиль Daewoo Matiz сбил двух человек на Невском проспекте.

В центре Петербурга иномарка сбила девочку на переходе

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло возле дома №66 по Невскому проспекту, это перекресток с Набережной Фонтанки.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.

Сейчас пешеходы госпитализированы в состоянии средней тяжести. В региональном управлении ГИБДД отмечают, что степень вины водителя будет установлена в ходе дознания.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Российскую авиабазу в Сирии обстреляли дважды за день
Песков прокомментировал отказ Китая от трехсторонней ядерной сделки
Стал известен полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года