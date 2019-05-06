В Петербурге открыли памятник девушке-снайперу, убившей 78 фашистов

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в преддверии Дня Победы открыли памятник Герою Советского Союза Алие Молгадуловой. В торжественном мероприятии участвовали посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, двоюродные брат и сестра Алии, сообщает пресс-служба МИД республики.

- Девятнадцатилетняя Алия была одной из лучших. И не только потому, что уничтожила из своего снайперского оружия 78 фашистов. Она осознанно пожертвовала молодостью и жизнью во имя нашей общей Родины. Со словами "Ура! За дружбу народов" девушка пошла в свою последнюю атаку, - отметил посол.

Он выразил уверенность, что, посещая это величественное место, каждый будет видеть и чувствовать, как бесконечно дорога России дочь казахского народа, воспитанница Ленинграда - Города-героя, который она очень любила.

Как сообщает комитет по внешним связам Петербурга, памятник представляет собой композицию, выполненную по проекту скульптора Едиге Рахмадиева. Сам монумент выполнен из бронзы, на постаменте выбито имя Алии Молдагуловой и описание подвига, который она совершила. Высота памятника три метра. Скульптура находится возле дома №5 по улице Молдагуловой.