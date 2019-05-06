Под Петербургом заметили утку из Красной книги

Жители петербургского поселка Металлострой заметили в Неве утку-мандаринку, которая живет в семье обычных уток.

"В наших краях появилась утка-мандаринка. Прибилась к семье уток. Активно с ними соперничает за кусок булочки", - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Как сообщил "РГ" член ассоциации любителей птиц Санкт-Петербурга, главврач ветеринарной клиники Владимир Романов, утки-мандаринки занесены в Красную книгу России. Вообще-то, этот вид распространен на Дальнем Востоке, но иногда отдельные особи долетают до регионов Северо-Запада.

- Птиц, встречающихся на территории Петербурга, можно назвать "сбежавшими" со своей географической родины. Основная причина миграции птиц, которые перелетают на сотни и тысячи километров, это адаптация к эксплуатации сезонных ресурсов. О том, как птичку занесло в наши края остается только догадываться, - говорит Романов.

По словам эксперта, рацион питания утки-мандаринки и кряквы - самой распространенной в наших широтах утки, практически не отличается. В природе эти птицы едят червей, мелкую рыбу, улиток, кузнечиков, ряску и осоку. Также многие \петербуржцы привыкли подкармливать птиц хлебом. Владимир Романов отмечает, что в таком питании для уток нет ничего дурного, но в то же время практика подкармливания приводит к тому, что птицы перестают улетать в теплые края и многие особи зимой погибают от холода.