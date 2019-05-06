Новости

Под Петербургом заметили утку из Красной книги 17:40
Турция недовольна ажиотажем вокруг покупки Анкарой С-400 17:36
Одна из жертв Вайнштейна госпитализирована после попытки суицида 17:35
Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика 17:31
ООН: К 2050 году с Земли исчезнет до миллиона видов животных 17:30
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года 17:29
Корвет "Гремящий" вышел на заводские испытания в Финский залив 17:27
В Госдуме оценили идею "обезлюдить Донбасс" 17:25
У загадочных гигантских каменных голов нашли магнитную аномалию 17:24
Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России 17:17
Медики рассказали, как на даче уберечь суставы от нагрузки 17:16
На Ставрополье число пострадавших при пожаре возросло до 17 17:14
Названы лучшие и худшие автомобильные мультимедиа 17:13
На Кубани возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими 17:08
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве 17:00
60 россиян отправятся на службу в поисковый батальон в Ленобласти 16:58
В Пензе пожаловались на соцработника, бросившего подарок ветерану 16:47
Вышел трейлер предпоследней серии "Игры престолов" 16:42
Сбербанк спишет задолженность по кредитам пострадавшим в Шереметьево 16:40
РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков 16:30
СМИ: Арендованный у "Спартака" Тигиев покинет минское "Динамо" 16:26
В Ростове эвакуировали посетителей торгового центра 16:24
Легендарный завод ЗАЗ уходит в историю. По частям 16:23
Американский инвестор Майкл Калви остается под домашним арестом 16:13
ФСБ запустила опрос граждан о борьбе с коррупцией в РФ 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 17:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Петербургом заметили утку из Красной книги

Текст: Виктория Михеева (Санкт-Петербург)

Жители петербургского поселка Металлострой заметили в Неве утку-мандаринку, которая живет в семье обычных уток.

"В наших краях появилась утка-мандаринка. Прибилась к семье уток. Активно с ними соперничает за кусок булочки", - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
В Петербурге сотрудница зоопарка выходила кенгуренка в вязаной сумке

Как сообщил "РГ" член ассоциации любителей птиц Санкт-Петербурга, главврач ветеринарной клиники Владимир Романов, утки-мандаринки занесены в Красную книгу России. Вообще-то, этот вид распространен на Дальнем Востоке, но иногда отдельные особи долетают до регионов Северо-Запада.

- Птиц, встречающихся на территории Петербурга, можно назвать "сбежавшими" со своей географической родины. Основная причина миграции птиц, которые перелетают на сотни и тысячи километров, это адаптация к эксплуатации сезонных ресурсов. О том, как птичку занесло в наши края остается только догадываться, - говорит Романов.

По словам эксперта, рацион питания утки-мандаринки и кряквы - самой распространенной в наших широтах утки, практически не отличается. В природе эти птицы едят червей, мелкую рыбу, улиток, кузнечиков, ряску и осоку. Также многие \петербуржцы привыкли подкармливать птиц хлебом. Владимир Романов отмечает, что в таком питании для уток нет ничего дурного, но в то же время практика подкармливания приводит к тому, что птицы перестают улетать в теплые края и многие особи зимой погибают от холода.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
МАК приступил к расшифровке самописца разбившегося самолета
В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана
СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета
Диспансеризацию теперь можно проходить каждый год