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06.05.2019 20:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В поисках мягкого места

В Русском музее художник Вуколов представил подушку как факт искусства
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Выставка в Русском музее Олега Вуколова - русского художника, более 30 лет живущего во Франции, - необычна по своей теме. Главным персонажем большинства работ является... обыкновенная подушка. Подушки у Вуколова всюду: на живописных полотнах, в инсталляциях, в сложных триптихах и квадриптиках. И даже когда он изображает человека - скажем, прелестную обнаженную натуру - кажется, его тоже в первую очередь завораживает очевидная "подушечность" мягких частей модели.
Подушка здесь открывает бездны философии и накрепко связана с главными источниками вдохновения. Фото: Дмитрий Горячев Подушка здесь открывает бездны философии и накрепко связана с главными источниками вдохновения. Фото: Дмитрий Горячев
Подушка здесь открывает бездны философии и накрепко связана с главными источниками вдохновения. Фото: Дмитрий Горячев

Казалось бы, ну что интересного можно выявить в обыкновенной подушке? Однако для Олега Вуколова, одного из самых ярких представителей поколения "семидесятников", эта интимная часть людского интерьера открывает прямо-таки бездны философии. Подушка в его восприятии накрепко связана со сном и любовью - главными источниками творческого вдохновения. Ее пластичная форма позволяет делать с подушкой что угодно, извлекая из этого куска ткани, набитого пухом, самые разные смыслы.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Художник мнет подушки, разбрасывает, выкладывает узорами, увязывает в пачки...

И можно только поразиться, как простенький пейзаж или натюрморт - всунутая в разбитое окно подушка или выпущенный из нее пух - вызывает в душе зрителя самые точные ассоциации: война, разруха, горе, обыск. А вот вставленные в уютную корзинку подушки напоминают совсем о другом: пикник, летние радости...

Олег Вуколов смеется, поясняя свое пристрастие к "подушечной" теме:

- Подушки - это кирпичи, из которых я выстроил жизнь.

И охотно вспоминает, как впервые этот персонаж явился в его работах:

- Мы жили тогда на даче, была осень и вдруг пошел снег. Был какой-то небывалый, огромный снегопад: он заполонил весь двор, окна до середины были занесены. И моя жена вынесла на снег, бросила проветрить, подушки. Они так красиво в этом снегу лежали - пестрые, красные в цветочек и серые с розами... В конце концов, я приволок эти проветренные подушки в свою мастерскую и стал укладывать их в особую композицию. У меня ничего не получилось. Тогда позвал жену, она набросала их как попало... Так появилась вот эта работа.

Первая, с подушками, датирована 1987 годом.

Фото: Пресс-служба ДВХМ
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Немного позже Олег Вуколов уехал во Францию: его вынудило к тому серьезное онкозаболевание. Долгое лечение, курсы химиотерапии... Сейчас он живет в Провансе, и возможно, этот солнечный край вкупе с русской душевностью и неспешной созерцательностью побуждает его исследовать все новые и новые грани "подушечной" темы.

В одной из его инсталляций есть даже "Черный квадрат" Малевича в окружении нескольких подушек-думок - так он теплее и уютней.

Родившийся в 1933 году в Пятигорске, окончивший Академию художеств в Ленинграде, он рано стал выставляться. Впрочем, даже первые сугубо реалистические работы очень скоро стали выходить за рамки общепринятых в тогдашнем искусстве требований. Так Олег Вуколов стал резко критикуемым "формалистом", а потом - одним из лидеров молодежного художественного авангарда.

Выставка в Русском музее - своего рода отчет о поисках и находках последних лет.

Но улыбаясь и восхищаясь тем изобилием смыслов, который автор вложил в свои любимые предметы, трудно удержаться от детского вопроса: а вы когда-нибудь подушками дрались? Он отвечает не раздумывая:

- А как же? Всегда! И продолжаю это делать.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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