Астраханская полиция проверит видео с жестоким избиением подростка

В Астрахани сотрудники полиции начали проводить проверку скандального видеоролика с жестоким избиением подростка. Кадры со сценами насилия растиражированы в социальных сетях.

В ролике показана группа несовершеннолетних подростков, которые заставляют школьника стать на колени. После чего жертву заставляют просить прощение за оскорбление неизвестной женщины - предположительно, матери одного из участников ЧП. Затем следует избиение.

Как сообщает ТАСС, сотрудники полиции устанавливают участников и обстоятельства драки, а также место конфликта. После чего виновные в избиении подростки и их родители будут привлечены к ответственности.