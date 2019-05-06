Глава Адыгеи вручил спортивной школе шесть новых автомобилей

Сегодня перед Домом Правительства РА состоялась церемония вручения автомобилей Республиканской специализированной спортивной школе олимпийского резерва по велосипедному спорту. Ключи от шести новых "Лада Ларгус" тренерам учебного заведения вручил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В мероприятии также приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, заместитель председателя Госсовета-Хасэ Мухамед Ашев, вице-премьер Наталья Широкова, мэр Майкопа Андрей Гетманов, председатель Комитета РА по физической культуре и спорту Мурат Дагужиев, депутаты республиканского парламента, воспитанники СШОР по велоспорту.

Новые автомобили позволят обновить большую часть школьного автопарка. Они оснащены проблесковыми маячками, системами усиления речи, специализированными багажными блоками для транспортировки велосипедов. Эта техника поможет улучшить тренировочный процесс и создаст условия для качественной подготовки спортсменов.

Также глава Республики Адыгея вручил профессиональный велосипед для члена сборной России, кандидата в Олимпийскую сборную, чемпионки России 2019 года Елизаветы Ошурковой.

Директор СШОР по велоспорту Анатолий Лелюк представил руководителю республики перспективных спортсменов, рассказал о достижениях школы. Мурат Кумпилов побеседовал с велосипедистами и пожелал им новых спортивных успехов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что велоспорт входит в число опорных видов спорта в республике и руководство региона намерено и в дальнейшем поддерживать это направление. В Адыгее сформирована качественная инфраструктура для занятий велосипедным спортом, республика ежегодно становится площадкой для проведения соревнований и тренировочных сборов всероссийского уровня, включая чемпионат России.

С ноября 2013 года в республике функционирует открытый велотрек с длиной полотна 200 метров. В настоящее время на рассмотрении правительства России находится проект строительства в Республике Адыгея федерального спортивного комплекса для велоспорта, включающего крытый велотрек, велопарк и велодром ВМХ, трассы МТБ, даунхилла.

"В рамках Совета при главе РА по развитию физической культуры и спорта было принято решение поддерживать те виды спорта, которые имеют реальные перспективы развития. Сегодня 6 воспитанников нашей школы по велоспорту входят в состав сборной команды России. Это очень хороший показатель. На недавней встрече с министром спорта Павлом Колобковым мы обсуждали возможность создания в Адыгее велокомплекса федерального уровня. Ждем также инициатив от директоров спортшкол и готовы их поддержать", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава республики одобрил предложение директора СШОР по велоспорту о необходимости приобретения новых велосипедов, комплектов спортивной формы и дал соответствующее поручение председателю Комитета РА по ФК и спорту. Также Мурат Кумпилов поручил рассмотреть возможность создания сборной команды республики для участия в состязаниях международного уровня.

Кстати



ГБУ РА "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту" была основана в январе 2004 года. До этого в республике не было подобного спортивного учреждения. За 15 лет школа подготовила одного мастера спорта международного класса, 17 мастеров спорта России, 133 кандидата в мастера спорта. Сегодня СШОР по велоспорту имеет разветвленную сеть филиалов в г. Майкопе, п. Тульском, ст. Ханской и ст. Гиагинской, где занимаются свыше 400 детей.