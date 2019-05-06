На Кубани возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими

На Кубани возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли четыре человека - трое взрослых и один трехлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла вечером 4 мая в станице Новомышастовской, расположенной в 40 километрах от Краснодара. По данным полиции, столкнулись автомобили Volkswagen и ТагАЗ.

Как ранее уже писала "РГ", в результате ДТП погибли двое пассажиров, которые находились в Volkswagen. Еще один мужчина, ехавший в этой машине, госпитализирован с различными травмами. В автомобиле ТагАЗ находились женщина и трехлетний ребенок, они тоже погибли.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все причины ДТП, идет расследование уголовного дела.