На Кубани перевернулся катамаран с туристами

На реке Пшеха в Апшеронском районе Краснодарского края перевернулся катамаран с туристами из Москвы. Как выяснилось, среди них был один ребенок и четверо взрослых.

В Апшеронский отряд "Кубань-Спас" позвонили участники туристической группы, которые потеряли своих знакомых. На поиск ушло около четырех часов. Туристов обнаружили в лесу.

Как рассказали сами отдыхающие, в районе урочища Волчьи ворота они не смогли справиться с управлением, в результате судно перевернулось. Выбрались из воды туристы самостоятельно.

По данным спасателей, всех осмотрели врачи, медицинская помощь москвичам не понадобилась.