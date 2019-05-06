У 81-летнего пенсионера из поселка Городище в Волгоградской области судебные приставы списали с накопительного счета более 146 тысяч рублей. Якобы для погашения долга. Но для покрытия всей суммы этих денег не хватило. Поэтому недостающие 16,6 тысячи рублей стали взыскивать с пенсии пожилого человека.

Это "урезание" и заметил пенсионер, прикованный к постели. Обратился в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку. В результате завели уголовное дело по статье "Мошенничество". Никаких долгов у пенсионера не было. Но как выяснилось, 62-летний житель Волгограда, знающий его паспортные данные, сфальсифицировал судебное решение.

- Пристав получил исполнительный лист, который по всем внешним признакам - форма, печать, подпись - соответствовал реальному документу. Установить поддельность бумаги невооруженным взглядом сотрудник, конечно, не мог, поэтому возбудил производство. К нам приходили следователи, но в действиях судебного пристава никаких нарушений не нашли, - прокомментировали "РГ" в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.

- Судебный приказ, якобы вынесенный мировым судьей Кировского района Волгограда, оказался "липой". Тем более пенсионер точно не мог быть в этой части города, так как он по состоянию здоровья безвыездно находится в своем поселке, - рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Найти мошенника не составило труда. Сейчас через суд идет возврат денег их настоящему владельцу.