В Евпатории реконструируют трамвайные пути и сети

Крымский филиал Главгосэкспертизы РФ одобрил инвестиционное обоснование реконструкции трамвайной инфраструктуры в Евпатории. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Предусмотрена реконструкция трамвайных путей от кольца по улице Эксадронная вдоль улиц Революции, Фрунзе, Братьев Буслаевых (проезд Анны Ахматовой), Полупанова, 60 Лет ВЛКСМ, 9 Мая, проспектов Ленина и Победы до улицы Интернациональная. Общая протяженность трамвайной линии, подлежащей реконструкции - 8286,54 метра", - сообщили в пресс-службе ГГЭ.

Также планируется реконструкция элементов контактной сети и обустройство наружного освещения вдоль путей, реконструкция остановок, в том числе их адаптация для инвалидов.

Справка "РГ"

Евпаторийскому трамваю в 2019 году исполняется 105 лет. Это полноценная часть транспортной системы города, протяженность путей - около 20 километров. За пять лет в составе РФ власти Крыма не нашли средств для обновления подвижного состава трамвайного парка, хотя обещали это сделать. Евпаторийское электротранспортное предприятие - единственное в Крыму, не получившее новый транспорт (в отличие от Симферополя, Алушты и Ялты). Керчь отказалась от него.