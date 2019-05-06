В Сочи прошел Суперфинал "Локобаскет - Школьной лиги"

Если в Единой лиге до финала еще далеко, то в школьной лиге "Локобаскет" победители сезона уже определились. Золотой дубль сделали команды из города Павлово Нижегородской области. В турнире юношей волжане обыграли в решающем матче крымский коллектив 86:62, а девушки были сильнее соперниц из Карачаево-Черкесии - 63:59.

Нынешний уже 13-й по счету сезон получился самым массовым в истории "Локобаскет - Школьная лига". В соревнованиях принимали участие команды из 22 регионов страны, а это более 200 тысяч человек. В Суперфинал отобрались 41 коллектив, которые на протяжении недели сражались в Сочи. Что символично, проживали ребята в олимпийской деревне, там же, где пять лет назад квартировали олимпийцы на Играх-2014.

- Если в первом сезоне в 2006 году у нас участвовали 25 тысяч ребят, то в этом году соревнования собрали почти в десять раз больше человек. Развитие профессионального спорта невозможно без поддержки таких инициатив, вовлекающих в массовое спортивное движение молодых людей со всей страны, - подвел итог Анатолий Мещеряков, являющийся председателем попечительского совета "Локомотива-Кубань", который проводит турнир при поддержке РЖД.

Не обошлось и без традиционного матча звезд, в котором сыграли почетные гости и участники турнира: среди них были олимпийские чемпионы - баскетболистки Ирина Минх, Елена Швайбович, борец Мурат Карданов, гандболист Игорь Лавров и другие. Победу одержала команда под руководством еще одного олимпийского чемпиона - по прыжкам на батуте - Александр Москаленко, в составе которой лучшим и самым результативным стал президент "Локомотива-Кубани" и по совместительству "Локобаскет-Школьной лиги" Андрей Ведищев. Хотя ей противостояли экс-баскетболисты Алексей Саврасенко и Владимир Дячок. После игры Ведищев рассказал, что ждет "Локобаскет" в ближайшем будущем.

Как вам сегодняшняя атмосфера?

Андрей Ведищев: Атмосфера невероятная. Лучше сложно представить. Думаю, для детей это был большой опыт.

У вас есть понимание, в каком направлении лига будет развиваться дальше?

Андрей Ведищев: Мы растем, и открою маленький секрет. Мы планируем зайти в среднюю школу. За счет привлечения младших классов турнир может получить новый виток в развитии. Хотим пойти в среднюю школу, то есть начать работать с детьми чуть раньше, чтобы у нас было время подготовить этих звезд. В 16-17 лет поймать их очень сложно. Поэтому мы хотим посмотреть, как обстоит дело в 6, 7, 8 и 9 классах. Наверняка мы получим что-то более интересное с точки зрения селекции для клуба "Локомотив-Кубань".

13-й по счету сезон получился самым массовым в истории "Локобаскет-Школьная лига". В соревнованиях принимали участие команды из 22 регионов РФ

Главная цель - поиск звезд или все-таки популяризация баскетбола?

Андрей Ведищев: В первую очередь, это, конечно, популяризация нашего вида спорта. Но в то же время мы хотим дать шанс ребятам, которых мы не видим на чемпионатах России, которые не играют в специализированных школах. Здесь у них есть шанс показать себя.

Собираетесь ли расширять географию турнира в ближайшее время?

Андрей Ведищев: Она и так максимально большая. Тем не менее расширение есть в планах. Сейчас мы думаем о привлечении Северо-Западного округа, а точнее, Калининградской области. Это очень непросто организационно, но все решаемо. Думаем, наш спонсор поддержит наши начинания.