В Волгограде открыли видеоинсталляцию пленения Паулюса

В волгоградском музее "Память" представили мультимедийную инсталляцию пленения немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса. Видеопроекцию разместили в том самом помещении, в котором во время Сталинградской битвы был кабинет германского военачальника.

- Это уже третий реализованный интерактивный проект. Мы получаем огромное количество положительных отзывов. Вы можете увидеть минуты ожившей истории. Через год надеемся презентовать очередную современную инсталляцию - в штабе шестой немецкой полевой армии, - отметил директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.

В кабинете нацистского командующего разместили два прозрачных экрана, на которые проецируют изображения Паулюса и генерал-майора Ивана Ласкина. Для съемок, проходивших в Москве, подобрали актеров с портретным сходством. Во внешнем облике соблюдена каждая мелочь. Диалог восстановлен по записям самого Ласкина, которые подтверждены другими свидетельствами.

Осуществить задумку удалось благодаря гранту, выигранному Дзержинским районным отделением совета ветеранов.

Тем временем в Ростове-на-Дону также в рамках подготовки к празднованию Дня Победы произошло знаковое событие. Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в городе открыли "Аллею Героев" с четырьмя бюстами полководцев.

- Сегодня, открывая на территории штаба памятники маршалам Советского Союза Клименту Ефремовичу Ворошилову, Семену Константиновичу Тимошенко, Ивану Степановичу Коневу, генералу армии Иссе Александровичу Плиеву, мы увековечиваем память о полководцах, ставших гордостью нашего народа, участвуем в событии, направленном на сохранение исторического наследия России, - сказал генерал-полковник Александр Дворников.

В церемонии открытия приняли участие представители военного округа, ветераны, юнармейцы и простые жители Ростова-на-Дону.