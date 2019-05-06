На Урале депутат Госдумы "побаловался" стрельбой из автомата

Новости

В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов 21:05
Опубликовано видео подъема обломков обгоревшего Superjet-100 в Шереметьево 21:03
СМИ: США отзывают посла с Украины 20:57
РЖД сообщила о возможности строительства в Турции широкой колеи 20:56
Названы самые популярные праворульные машины в России 20:56
С Бессмертным полком пройдет колонна памяти героев сопротивления в нацистских лагерях 20:17
Следователи завершили работу на месте аварийной посадки в Шереметьево 20:11
В Москву прибыли семьи восьмерых погибших в аэропорту Шереметьево 20:02
Лавров: Россия отвечает за безопасность Северного морского пути 19:55
В центре Москвы в аварии пострадали три сотрудника полиции 19:54
Власти Севастополя окажут помощь матери погибшего в SSJ курсанта 19:39
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек 19:37
Лавров: На встрече с Помпео речь шла о реальной политике 19:15
Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту 19:11
"Аэрофлот" уведомил пассажиров об отмене рейсов в Шереметьево 19:05
Порошенко сменил командующего украинскими войсками в Донбассе 18:55
В Китае обнаружили древнюю стелу с "учением о сердце" Ганьцюаня 18:40
Вышел трейлер хоррора "Солнцестояние" - от создателя "Реинкарнации" 18:35
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок 18:35
"Аэрофлот" выплатит компенсации пассажирам рейса SU1492 18:31
В Петербурге многодетную мать не разлучат с детьми из-за антисанитарии 18:31
В Петербурге открыли памятник Герою Советского Союза Алие Молдагуловой 18:28
Второй трейлер нового "Человека-паука" заспойлерил "Мстителей: Финал" 18:15
Новый Hyundai Creta сфотографировали в городском потоке 18:15
Российский парапланерист разбился в Турции 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 19:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глупость ли?

На Урале депутат Госдумы "побаловался" стрельбой из автомата
Текст: Светлана Добрынина ("Российская газета", Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
От автоматных очередей вздрогнули в майские выходные жители пятиэтажек в небольшом уральском городке Камышлов. Выглянув во двор, они увидели с "калашом" в руках человека, "очень похожего на депутата Госдумы Дмитрия Ионина". Мужчина лихо вскинул оружие, и пять ярких очередей устремились в небо.

"Зарницу" от депутата один из горожан снял на телефон и выложил в сеть. После этого вздрогнуть пришлось народному избраннику: сейчас в отношении 34-летнего парламентария полиция ведет проверку, обыски проходят в доме его помощника - предпринимателя из Камышлова Павла Грибкова. От комментариев в областном ГУВД пока воздерживаются.

Жителя Ижевска задержали за стрельбу из окна многоэтажки

- Это безобразие, - прокомментировал журналистам выходку уральского парламентария председатель комиссии Госдумы по депутатской этике Отари Аршба. - Это больше похоже на хулиганство.

Сам Ионин уже покаялся и признался корреспонденту "РГ", что совершил глупость, но из благородных целей: "Было громко. Но оружие-то не стреляет, а издает звуки, имитирующие выстрелы. А автомат купил мой помощник для подарка юнармейцам. Но прежде чем дарить, я и решил проверить, насколько безопасно это оружие".

Но, как нам стало известно, к презентации "Калашникова" юнармейцы Камышлова не имеют никакого отношения. "Автоматы у депутата мы не просили. Ребятам есть где тренироваться. А вот на улицах в "Зарницу" играть ни к чему", - заверил начальник камышловского отделения Юнармии Олег Кудрин.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Песков прокомментировал отказ Китая от трехсторонней ядерной сделки
Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту
В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года