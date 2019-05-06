На Урале депутат Госдумы "побаловался" стрельбой из автомата

От автоматных очередей вздрогнули в майские выходные жители пятиэтажек в небольшом уральском городке Камышлов. Выглянув во двор, они увидели с "калашом" в руках человека, "очень похожего на депутата Госдумы Дмитрия Ионина". Мужчина лихо вскинул оружие, и пять ярких очередей устремились в небо.

"Зарницу" от депутата один из горожан снял на телефон и выложил в сеть. После этого вздрогнуть пришлось народному избраннику: сейчас в отношении 34-летнего парламентария полиция ведет проверку, обыски проходят в доме его помощника - предпринимателя из Камышлова Павла Грибкова. От комментариев в областном ГУВД пока воздерживаются.

- Это безобразие, - прокомментировал журналистам выходку уральского парламентария председатель комиссии Госдумы по депутатской этике Отари Аршба. - Это больше похоже на хулиганство.

Сам Ионин уже покаялся и признался корреспонденту "РГ", что совершил глупость, но из благородных целей: "Было громко. Но оружие-то не стреляет, а издает звуки, имитирующие выстрелы. А автомат купил мой помощник для подарка юнармейцам. Но прежде чем дарить, я и решил проверить, насколько безопасно это оружие".

Но, как нам стало известно, к презентации "Калашникова" юнармейцы Камышлова не имеют никакого отношения. "Автоматы у депутата мы не просили. Ребятам есть где тренироваться. А вот на улицах в "Зарницу" играть ни к чему", - заверил начальник камышловского отделения Юнармии Олег Кудрин.