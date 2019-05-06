В Челябинске ребенок и девушка выпали из маршрутки

В Челябинске 24-летняя девушка и трехлетняя девочка на ходу выпали из маршрутки: у автомобиля на повороте неожиданно открылась дверь.

Как передает РИА Новости со ссылкой на отдел пропаганды городского управления ГИБДД, инцидент произошел накануне, пятого мая, в 19.15 по местному времени на улице Бажова. Сообщается, что неисправный Ford двигался по 23-му маршруту.

"Травмы получили молодая женщина 1995 года рождения (ее госпитализировали) и девочка 2016 года рождения (ребенок будет лечиться амбулаторно)", - рассказали представители ведомства.

По факту происшествия начато расследование.