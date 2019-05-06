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06.05.2019 11:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В первом IT-стойбище Югры проверили скорость интернета

Текст: Елена Панова
Первое в Югре IT-стойбище появилось полгода назад на родовых угодьях семьи оленеводов Пяк в деревне Нумто, что находится в Белоярском районе. Сейчас здесь работает гордость оленеводов - широкополосный спутниковый интернет. Хозяин стойбища Василий Пяк уже неплохо освоил компьютер.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

- С интернетом очень удобно, - рассказывает хозяин владений. - Если раньше, например, мне нужно было получить какую-нибудь справку, я со стойбища пешком добирался до деревни Нумто, затем ждал рейс, который летает до районного центра раз в неделю. Если была плохая погода, задерживался в деревне на две недели. А мне надо было только подпись поставить! Теперь могу все это сделать, просто выйдя в сеть.

Фото: iStock
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Несколько дней назад первое в регионе IT-стойбище семьи Пяк посетила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в Белоярский район.

Глава региона познакомилась с возможностями имеющихся в стойбище гаджетов, проверила скорость интернета. Директор окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин рассказал главе семейства Василию Пяку о возможностях портала государственных услуг, обучил его основам проверки задолженностей, записи к врачу, получения разрешения на оружие и многому другому. По итогам обучения Наталья Комарова вручила Василию Пяку сертификат электронного гражданина Югры.

Отметим, стойбище оснащено спутниковой антенной для приема цифрового телевизионного сигнала, Wi-Fi-роутером, обеспечивающим работу интернета. Скорость доступа к всемирной паутине варьируется от 2 до 4 мегабит в секунду в зависимости от погодных условий, что позволяет членам семьи беспрепятственно использовать функционал портала госуслуг, пользоваться социальными сетями, мессенджерами для связи с родными и близкими, дает массу других возможностей. При этом, по заверению Павла Ципорина, до октября оборудование будет обновлено, что обеспечит более устойчивую работу интернета и повысит его скорость до 10 мегабит в секунду. На стойбище появится мобильный интернет.

Фото: iStock
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- С интернетом жизнь стала совсем другая. Сейчас вот научился, смогу и к врачу записываться, - говорит Василий Пяк. - Раньше для того, чтобы узнать погоду на ближайшее время, я стучал в бубен и обращался к духам. Сейчас достаточно заглянуть в интернет, и по прогнозу я понимаю, наступила пора собирать оленей в стада или еще нет.

Как сообщил Павел Ципорин, до конца 2019 года еще семь югорских стойбищ получат доступ к спутниковому интернету. В результате доступом к сети будут обеспечены около 1450 человек на 61 территории традиционного природопользования. В следующем году доступом к всемирной паутине планируется оснастить еще 13 национальных поселений с общим охватом 548 человек.

В ходе визита Наталья Комарова обсудила с Василием Пяком вопросы дальнейшего развития IT-стойбищ в Югре. Как сообщил хозяин владений, нередко к нему приезжают жители соседних стойбищ, чтобы воспользоваться возможностью доступа к сервисам сайта госуслуг.

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