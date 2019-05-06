Видео: Уральские инженеры протестируют маски для защиты от пыльных бурь

Специальные маски для защиты от пыльных бурь и ношения на вредном производстве протестируют в Челябинске. По словам авторов, аналогов их разработке на данный момент нет.

Существующие сейчас маски хоть и справляются со своей задачей, но уже через 20 минут забиваются песком и пылью и требуют замены.

В Челябинске, передает Общественное телевидение России, разработали новую систему очистки, при которой мелкие частицы попадают в специальный пылесборник, а сам фильтр остается чистым на протяжении нескольких часов. Такая усовершенствованная маска задерживает 99 процентов вредных мелких частиц.

Как рассказал инженер химик-технолог Дмитрий Коуров, уже готов опытный образец устройства, разработана технология производства фильтрующих элементов. Массовый выпуск масок для строительной и добывающей отраслей планируется запустить в течение полугода.

Кстати, другая разработка челябинских инженеров - тепловые маски, защищающие от низких температур - уже вовсю используется в северных регионах страны.