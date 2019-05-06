Власти 72 субъектов РФ ввели пожароопасный режим

За неделю количество регионов, где введен противопожарный режим, выросло с 60 до 72. По данным "Авиалесоохраны", природные пожары охватили 45 тысяч га. Как сообщают корреспонденты "РГ", тревожно в Курганской области. Пожар почти уничтожил деревню Ордина в Белозерском районе - из 32 домов уцелело 11.

На сегодня природные пожары охватили уже 45 тысяч гектаров. Фото: Сергей Савостьянов.

- Сгорели дотла, - рассказал "РГ" глава сельской администрации Яков Голубцов. - Остались только печки и пепел.

Погибла 87-летняя женщина. Причины выясняют следователи - возбуждено уголовное дело. По версии главы села, огонь пришел со стороны охотничьих домиков. Остановить его помешал ветер.

В регионе объявлен режим ЧС. Сообщения с мест напоминают фронтовые сводки: "Всю ночь отбивали Иковку", "Петровское. Деревню почти отстояли, сгорело несколько домов"… "В Смолино огонь уже возле церкви!" - в этом микрорайоне едва не сгорел старинный храм. Вероятно, пал пришел с заброшенных дач.

По данным департамента лесхоза по УрФО, за пять дней в Курганской области зарегистрировали 87 лесных пожаров на общей площади 3547 гектаров. Сейчас угрозы для сел нет, но опасность сохраняется. В региональном МЧС сообщили, что наиболее сложной остается обстановка в Юргамышском районе, где леса горят в труднодоступной местности.

Кургану помогает вся страна. Пожары тушит самолет-амфибия Бе-200 из Красноярска и вертолет Ми-8 из Екатеринбурга, аэромобильная группировка и резервные силы прибыли из Тюменской области, Марий Эл и Омска - более 500 человек и 200 единиц техники.

По данным "Авиалесоохраны", в Хабаровском крае пылают 12 природных пожаров, в том числе в заповеднике "Болоньский" и нацпарке "Анюйский". Горят 8,9 тысяч га и 520 га болот соответственно. Пламя быстро распространяется из-за ветра. Горит марь, и ущерба лесному фонду нет.

- Любители загородного отдыха проявляют халатность. Учитывая "безводность" дачных обществ, частного сектора и островов и погодные условия, даже незначительное загорание приводит к серьезным последствиям, - говорит замначальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Алексей Яковлев.

По данным Иркутского лесопожарного центра, с 1 по 5 мая потушено 68 пожаров. Ситуация под контролем, но солнце и ветер продолжают держать в напряжении. Так, 5 мая было потушено 14 пожаров общей площадью около 2000 гектаров. В Хакасии зарегистрировано 104 пожара: горят и частные дома, и надворные постройки. В республике за выходные 38 раз останавливали пал травы.

Неосторожность стала причиной возгорания пяти дачных домиков вблизи Южно-Сахалинска. Днем ранее с палом боролись в Углегорском районе, где огонь охватил 4 га, а в Корсаковском районе он похозяйничал на 5 га.

Почти все пожары произошли по вине человека. Власти пошли на беспрецедентные меры. В Курганской области запретили продажу алкоголя и средств для розжига огня, а также охоту. В Иркутской области введен особый противопожарный режим - нельзя находиться в лесах и разводить костры.