РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков

Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ. Об этом трибунал уведомило российское посольство в ФРГ.

В ноте отмечается, что данное дело находится вне юрисдикции МТМП. Оно должно рассматриваться на двусторонних консультациях по вопросу инцидента в районе Керченского пролива. Единственный раунд таких консультаций состоялся 23 апреля в Гааге, затем Киев решил отказаться от них, хотя Москва была готова продолжить диалог.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Они начали опасные маневры и были задержаны российскими пограничниками. Суд арестовал экипажи за незаконное пересечение границы. В Москве произошедшее расценили как провокацию, направленную на повышение рейтинга президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.