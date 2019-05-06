Работу робота-гаишника в США показали на видео

Американский инженер Рубен Брюэр из некоммерческого исследовательского института SRI International создал робота, который будет помогать дорожной полиции. Прототип прошел первые тесты, он способен проверять документы у водителя и выписывать штрафные квитанции.

Как сообщает портал IEEE Spectrum, робот-полицейский должен предотвратить внезапное нападение на патрульного.

"Ежегодно около 4488 полицейских подвергаются нападению автолюбителей. Погибли 89 автомобилистов и 11 офицеров полиции. С такими опасными взаимодействиями пришло время поставить между людьми робота, который не может причинить вреда", - считает автор изобретения.

Конструктивно робот представляет устройство, передвигающееся на телескопической штанге вдоль левого борта патрульной машины. После остановки проверяемого автомобиля робот "едет" к окну водителя и осматривает его с помощью видеокамеры. Проверка документов проходит при помощи сканера, а встроенный принтер может распечатать штрафную квитанцию.

В случае необходимости оператор-патрульный может переговорить с подозрительным водителем через робота. Дабы потенциальный нарушитель не скрылся во время проверки под днищем автомобиля робот устанавливает планку с шипами.