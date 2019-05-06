Меня зовут Юлия Елгина. Я из города Сатка Челябинской области. Примите мою читательскую благодарность и поздравление с юбилейной датой - 140летием вашего издания!
В каждом номере журнала скомпонованы, на мой взгляд, не просто многогранные по тематике и содержанию материалы, а журналистские находки, которые нас - читателей - "благословляют" на собственный познавательный поиск и творческие открытия, учат глубоко и прочувствованно воспринимать жизнь.
Я - давний друг вашего журнала. Воочию с "Родиной" я познакомилась в прошлом феврале, до этого мне была доступна только интернет-версия журнала. С обложки первого купленного мной в "Роспечати" издания смотрел бравый улыбающийся солдатик - мальчик лет пяти-шести. "СЕРЁЖКА" - значилось крупными буквами. Прочитанный мной на одном дыхании материал о Сергее Алешкове натолкнул на мысль опоэтизировать исключительную судьбу маленького солдата. Я увлекаюсь поэзией, много стихов посвящаю войне, но о шестилетнем гвардейце впервые узнала от "Родины".
Судьба Сергея Алешкова стала для меня историческим и духовным открытием. Итог моей творческой работы - стихотворение "Серёжкина война" - был оценен жюри литературной премии "О тех, кого нельзя забыть", которая вручается в Сатке ежегодно к 22 июня. Я стала лауреатом I премии в номинации "Поэзия"...
...Жизнь Сергея Алешкова прервалась, к сожалению, очень рано, но история о нем длится. Из Интернета узнала, что накануне Дня защитника Отечества в московском Доме кино прошел показ фильма "Солдатик" режиссера Аллы Суриковой; несколькими днями позже кинокартину увидели в Тульском суворовском военном училище, где когда-то учился главный герой фильма...
Надеюсь, скоро "Солдатика" увидит вся страна!
И узнает, и вспомнит, и проникнется, и светло прослезится.
"Родина", спасибо, что ты есть!
_Юлия Елгина г. Сатка, Челябинская область
У открытого окошка
гостя ждёт моя душа.
"Филиппок войны" Серёжка,
в День Победы к ней спеша,
так торжественен, так светел
в детской святости своей...
Благовест разносит ветер
с колоколен всех церквей...
В праздник памятно-заздравный -
вне времён - так ценно мне
рассказать с душой о главном -
о Серёжкиной войне...
...Не мотивом колыбельной
помнил детство он: во мгле
часто виделся расстрельный,
пригвоздивший мать к земле...
...Мальчик, прячась в перелеске
от врагов, без сил плутал,
к счастью, полк красноармейский
в тех местах тогда стоял.
Стал Серёже полк стрелковый
талисманом в ту войну;
миром справили обнову -
форму-крохотку ему.
Новичка в полку любили,
от несчастий берегли,
быт окопный с ним делили -
по-другому не могли.
Стих прочтёт - бойцам отрада,
запоёт он - им светлей -
"из родного палисада
соловейка-соловей"...
Не плаксив, смекалист, боек
был он, "гвардии внучок":
подносил патроны к бою
или с письмами мешок,
подменяя почтальона,
с тылового нёс узла -
знал, что весточка из дома
для солдата всем была.
Развернёт письмо солдатик,
примостившись у костра,
раз-другой прочтёт, да так и
просмакует до утра
тёмно-синие крючочки
дорогих для сердца слов
и ответит той же ночью -
впереди страда боёв.
...Под надсадный скрип орудий
и среди ночной тиши
и в походах многотрудных
проявлялся нрав души.
Откровенно безоружным
шёл "сынок" среди солдат,
злой осенне-зимней стужей,
защищавших Сталинград...
Дошагал с полком до Польши
самый маленький боец,
воевать хотел он дольше,
но отправил в тыл отец.
Фронтовое малолетство
за выносливость свою
получило в дар от детства
дни без страха и семью...
...Командир-отец за сына,
за Серёжкину войну,
штурмовал "замóк Берлина"* -
раскалённую броню.
На Зееловских высотах
"сбит" был вражеский "замóк";
открывая в мир ворота,
каждый выполнил свой долг.
Козни недругов бесследно
в Лету канули, когда
долгожданное "Победа"
тихо вымолвил Солдат.
Подхватили это слово
патефоны и весна,
и Серёжкин полк стрелковый,
и небес голубизна...
...Взглядом в небо поднимусь я -
гонит ветер облака -
мне же видится: над Русью
машет детская рука.
Не придумка, но легенда -
шестилетка из траншей;
светлой памяти крещендо
несмолкаемо в душе...
* "Замóк Берлина" - так немцы называли Зееловские высоты, расположенные в 90 км к востоку от Берлина: они представляли собой настоящую крепость, оборонительные укрепления которой строились в течение двух лет.