Здравствуйте, уважаемая редакция журнала "Родина"!

Меня зовут Юлия Елгина. Я из города Сатка Челябинской области. Примите мою читательскую благодарность и поздравление с юбилейной датой - 140летием вашего издания!

В каждом номере журнала скомпонованы, на мой взгляд, не просто многогранные по тематике и содержанию материалы, а журналистские находки, которые нас - читателей - "благословляют" на собственный познавательный поиск и творческие открытия, учат глубоко и прочувствованно воспринимать жизнь.

Я - давний друг вашего журнала. Воочию с "Родиной" я познакомилась в прошлом феврале, до этого мне была доступна только интернет-версия журнала. С обложки первого купленного мной в "Роспечати" издания смотрел бравый улыбающийся солдатик - мальчик лет пяти-шести. "СЕРЁЖКА" - значилось крупными буквами. Прочитанный мной на одном дыхании материал о Сергее Алешкове натолкнул на мысль опоэтизировать исключительную судьбу маленького солдата. Я увлекаюсь поэзией, много стихов посвящаю войне, но о шестилетнем гвардейце впервые узнала от "Родины".

Судьба Сергея Алешкова стала для меня историческим и духовным открытием. Итог моей творческой работы - стихотворение "Серёжкина война" - был оценен жюри литературной премии "О тех, кого нельзя забыть", которая вручается в Сатке ежегодно к 22 июня. Я стала лауреатом I премии в номинации "Поэзия"...

...Жизнь Сергея Алешкова прервалась, к сожалению, очень рано, но история о нем длится. Из Интернета узнала, что накануне Дня защитника Отечества в московском Доме кино прошел показ фильма "Солдатик" режиссера Аллы Суриковой; несколькими днями позже кинокартину увидели в Тульском суворовском военном училище, где когда-то учился главный герой фильма...

Надеюсь, скоро "Солдатика" увидит вся страна!

И узнает, и вспомнит, и проникнется, и светло прослезится.

"Родина", спасибо, что ты есть!

_Юлия Елгина г. Сатка, Челябинская область

У открытого окошка

гостя ждёт моя душа.

"Филиппок войны" Серёжка,

в День Победы к ней спеша,

так торжественен, так светел

в детской святости своей...

Благовест разносит ветер

с колоколен всех церквей...

В праздник памятно-заздравный -

вне времён - так ценно мне

рассказать с душой о главном -

о Серёжкиной войне...



...Не мотивом колыбельной

помнил детство он: во мгле

часто виделся расстрельный,

пригвоздивший мать к земле...

...Мальчик, прячась в перелеске

от врагов, без сил плутал,

к счастью, полк красноармейский

в тех местах тогда стоял.

Стал Серёже полк стрелковый

талисманом в ту войну;

миром справили обнову -

форму-крохотку ему.

Новичка в полку любили,

от несчастий берегли,

быт окопный с ним делили -

по-другому не могли.

Стих прочтёт - бойцам отрада,

запоёт он - им светлей -

"из родного палисада

соловейка-соловей"...

Не плаксив, смекалист, боек

был он, "гвардии внучок":

подносил патроны к бою

или с письмами мешок,

подменяя почтальона,

с тылового нёс узла -

знал, что весточка из дома

для солдата всем была.

Развернёт письмо солдатик,

примостившись у костра,

раз-другой прочтёт, да так и

просмакует до утра

тёмно-синие крючочки

дорогих для сердца слов

и ответит той же ночью -

впереди страда боёв.



...Под надсадный скрип орудий

и среди ночной тиши

и в походах многотрудных

проявлялся нрав души.

Откровенно безоружным

шёл "сынок" среди солдат,

злой осенне-зимней стужей,

защищавших Сталинград...

Дошагал с полком до Польши

самый маленький боец,

воевать хотел он дольше,

но отправил в тыл отец.

Фронтовое малолетство

за выносливость свою

получило в дар от детства

дни без страха и семью...



...Командир-отец за сына,

за Серёжкину войну,

штурмовал "замóк Берлина"* -

раскалённую броню.

На Зееловских высотах

"сбит" был вражеский "замóк";

открывая в мир ворота,

каждый выполнил свой долг.

Козни недругов бесследно

в Лету канули, когда

долгожданное "Победа"

тихо вымолвил Солдат.

Подхватили это слово

патефоны и весна,

и Серёжкин полк стрелковый,

и небес голубизна...



...Взглядом в небо поднимусь я -

гонит ветер облака -

мне же видится: над Русью

машет детская рука.

Не придумка, но легенда -

шестилетка из траншей;

светлой памяти крещендо

несмолкаемо в душе...

* "Замóк Берлина" - так немцы называли Зееловские высоты, расположенные в 90 км к востоку от Берлина: они представляли собой настоящую крепость, оборонительные укрепления которой строились в течение двух лет.