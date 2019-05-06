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06.05.2019 00:10
Рубрика: Спорт

Вся грация Солдатовой

Российская "художница" выиграла этап "Мирового вызова"
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 96(7854)
Россиянка Александра Солдатова собрала полный комплект золотых наград на этапе "Мирового вызова" по художественной гимнастике в испанской Гвадалахаре.

Сначала наша спортсменка победила в личном многоборье, ее результат - 84 балла ровно. На втором месте еще одна россиянка, Екатерина Селезнева (80,850), бронзовым призером стала представительница Италии Александра Аджурджукулезе (77,300).

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Солдатова при мощнейшей конкуренции в сборной России ранее нечасто добивалась побед в личных соревнованиях. Она - трехкратная чемпионка мира и двукратная победительница европейских первенств в командных турнирах, а вот персональная большая победа пока только одна - "золото" ЧМ-2018 в упражнениях с лентой.

Уже после успеха в многоборье Солдатова в последний день турнира в Испании выиграла все четыре упражнения с отдельными снарядами - обручем, мячом, булавами, лентой.

Спорт Виды спорта Гимнастика
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