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06.05.2019 19:35
Рубрика: Русское оружие

По ложному маршруту

Российские средства электронной борьбы западные эксперты назвали лучшими
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Россия сейчас занимает лидирующие позиции в киберэлектронном противостоянии, а Сирия стала своеобразной тестовой площадкой, где российские военные "обкатывают" новейшие технологии РЭБ. Такой вывод сделали западные эксперты.

По мнению французской газеты Le Monde, на данный момент Россия и Китай являются лидерами в сфере киберэлектронного противостояния, так как "обладают полным арсеналом средств, способных оказать влияние на электромагнитное поле на всех уровнях, в том числе космическом".

По мнению российских экспертов, над Сирией сейчас действительно развернут радиоэлектронный купол, который обеспечивает безопасность наших баз в Хмеймиме и Тартусе

Газета утверждает, что американские специалисты доказали, что способность России менять сигнал GPS выше, чем считалось. "Купола" РЭБ уже развернуты над Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Калининградом, а также над российской базой в Хмеймиме.

Военные эксперты рассказали "РГ", что сейчас в сфере радиоэлектронной борьбы Россия действительно выбилась в лидеры. Был учтен опыт прошлых конфликтов, в том числе войны в Южной Осетии, когда наши подразделения не могли использовать GPS-навигацию и ориентировались по бумажным картам.

Фото: AP Photo/Itsuo Inouye
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В Минобороны учли все полученные уроки и за короткий срок научились не только противостоять внешнему воздействию, но и сами стали активными игроками на этой площадке. Военный эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко считает, что за последние десять лет Россия действительно добилась крупных успехов в области РЭБ, и война в Сирии это ярко демонстрирует.

"Ведение радиоэлектронных игр с американцами позволило выйти нашим специалистам на качественно новый уровень и начать самим преподавать уроки", - убежден Макиенко.

По мнению российских экспертов, над Сирией сейчас действительно развернут радиоэлектронный купол, который обеспечивает безопасность наших баз в Хмеймиме и Тартусе. Российские средства РЭБ собирают информацию о силах НАТО.

Даже на Западе признают, что новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы способны дезориентировать гипотетического противника. Так, при попытке определить местоположение корабля сигнал GPS при воздействии российских технологий РЭБ так искажается, что может показать, будто судно находится вообще на берегу. В результате "взбесившиеся" компьютеры начинают прокладывать неверный маршрут.

"Кроме того, обычно телекоммуникационные системы и радары действуют в пределах миллисекунд, и если сигнал запаздывает, это может сказаться на их работе: сбить точность ракет или помешать опознать дружественные силы на поле боя", - отмечает газета. Эксперты Le Monde считают, что Россия в "тихом" противостоянии находится на лидирующих позициях.

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