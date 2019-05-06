Русист: В польских школах знакомы лишь с фамилией ПушкИн

"С творчеством Александра Пушкина в польской средней школе дети не знакомы. По крайней мере, в моей, частной языковой города Гнезно. Поэтому преподавать поэта или нет - напрямую зависит от учителя", - пишет русист из Польши Елена Шулюпова в своем эссе "220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер? Не мешают ли классики учить русский новому поколению?" на XIX Международный Пушкинский конкурс "РГ".

По словам педагога, "великий и могучий" в учебном заведении учат с первого по восьмой класс два раза в неделю.

"Ученики, конечно, слышали фамилию ПушкИна (именно с ударением на предпоследний слог они ее произносят), но "Я помню чудное мгновенье…" вам не процитируют", - сетует русист.

Русский язык здесь изучают, как любой иностранный: бытовые темы, лексика, немного грамматики, большой упор на говорение и игры, песенки, карточки, и никакой литературы.

"В высшей школе - то же самое", - утверждает Елена.

Одно радует педагога: в частной школе учитель может сам корректировать программу.

"Основываясь на излюбленных темах подрастающего поколения, рискнула заинтересовать польских старшеклассников небольшими отрывками из любовной лирики Александра Сергеевича, а малышей приобщать к поэзии классика через отечественные мультики. Это возымело свой эффект: первые вдохновенно цитировали больше интуитивно понятные им слова "Я вас любил..." , вторые - весело напевали "Жил-был поп", - рассказывает учитель.

Касаясь темы эссе, Елена отмечает, что Пушкин оказался современным даже у иностранцев.

"Поляки, во-первых, сентиментальны, во-вторых, религиозны. А, в-третьих, никогда не устаревает то, что касается чувств... Конечно, 220 лет - это немало, но и немного в масштабах вечности... Два века отделяет поколение Пушкина от нас. За это время произошло немало событий и перемен, однако чувствовать люди не перестали. Как гений, он современен. Его самокритика, его дерзкое общение с властями, его ирония по отношению к старшему поколению - ну чем он не ровесник нашей молодежи," - анализирует она заданную в эссе тему.

"Есть ли напряжение у наших детей при чтении Пушкина?" - я решила cпросить у моего 15-летнего сына Егора.

Он учится в средней школе на Донбассе. Несмотря на возраст отрицания, он культивирует чистоту и правильность русской речи, так как увлекается словесными баттлами в интернете. Идея использовать словесные дуэли восходит к классику и его окружению.

Педагог считает, что Пушкина можно назвать не только блогером своего времени, но и эталоном языковой моды нашего времени. Ведь грамотная речь всегда в тренде.

"Сейчас, работая в польской школе, думаю, что русская поэзия не мешает, а как раз помогает учить язык новому поколению. А, например, приблизить русский к полякам могут помочь и пушкинские переводы Мицкевича. В свое время на родине я долго работала журналистом. Надеюсь, что когда-нибудь и в Польше я смогу рассказывать о нашем Пушкине на страницах их изданий...", - заключает учитель русского языка и литературы из Гнезно.