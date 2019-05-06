РЖД сообщила о возможности строительства в Турции широкой колеи

Главы железнодорожных компаний России, Турции и Азербайджана подписали трeхсторонний меморандум о сотрудничестве в области развития железнодорожных перевозок в понедельник в Анкаре. Об этом говорится в сообщении на сайте РЖД.

Меморандум предусматривает совместные действия для обеспечения регулярных железнодорожных перевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, включая установление экономически обоснованных тарифов и привлечение новой грузовой базы. В частности, стороны рассмотрят возможность реализации проекта по строительству второго железнодорожного пути с шириной колеи 1520 мм на участке Ахалкалаки (Грузия)-Карс протяженностью 76 километров по территории Турции и терминально-логистического центра в Карсе.

По словам главы РЖД Олега Белозерова, "меморандум открывает путь к развитию перевозок по линии Баку-Тбилиси-Карс, которая сейчас строится под руководством азербайджанских железнодорожников. А это значит, что Турция подключается к единому технологическому пространству железных дорог стран бывшего СССР, а также Финляндии, Болгарии и Ирана".

Сегодня между Россией и Турцией ежегодно перевозится 6 миллионов тонн грузов в прямом сообщении и 20 миллионов тонн с использованием разных видов транспорта, включая железную дорогу. По словам Белозерова, развитие коридора Баку-Тбилиси-Карс создаст предпосылки для организации регулярного контейнерного сообщения и на постоянной основе включит Турцию в систему евроазиатских транспортных коридоров.