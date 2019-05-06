Сайт "ВКонтакте" обрушился в России

Часть пользователей "ВКонтакте" столкнулась с недоступностью сервиса. Об этом свидетельствуют данные ресурса DownDetector, который отслеживает перебои в работе крупных интернет-сайтов.
Кроме того, пользователи "ВКонтакте" принялись массово жаловаться на неполадки в Twitter и вывели в топ хэштег #вкживи. Он появляется в Twitter каждый раз, когда российская соцсеть испытывает проблемы с доступом (и в некоторых других случаях). В большинстве случаев с перебоями столкнулись российские пользователи VK.
вк ты чо#вкживи pic.twitter.com/r79FmifiqD— Tori Ten (@rjvzrjdlehfr) 6 мая 2019 г.
Что случилось???— шпинат (@spinaci21) 6 мая 2019 г.
Что происходит? #вкживи
снова какие-то лаги в вк....— мюсли Сенечки (@mueslisenius) 6 мая 2019 г.
приложите подорожник #вкживи
ВК кажется умер... Помянем #вкживи— вся ночь впереди (@directospace) 6 мая 2019 г.
В настоящее время на сайте "ВКонтакте" в разделе "Состояние платформы" сообщается, что ресурс полностью работоспособен. Неполадки в работе соцсети наблюдались примерно с 13:30 до 15:30 по московскому времени, то есть на протяжении примерно двух часов.