Сайт "ВКонтакте" обрушился в России

Часть пользователей "ВКонтакте" столкнулась с недоступностью сервиса. Об этом свидетельствуют данные ресурса DownDetector, который отслеживает перебои в работе крупных интернет-сайтов.

Кроме того, пользователи "ВКонтакте" принялись массово жаловаться на неполадки в Twitter и вывели в топ хэштег #вкживи. Он появляется в Twitter каждый раз, когда российская соцсеть испытывает проблемы с доступом (и в некоторых других случаях). В большинстве случаев с перебоями столкнулись российские пользователи VK.

снова какие-то лаги в вк....



приложите подорожник #вкживи — мюсли Сенечки (@mueslisenius) 6 мая 2019 г.

ВК кажется умер... Помянем #вкживи — вся ночь впереди (@directospace) 6 мая 2019 г.

В настоящее время на сайте "ВКонтакте" в разделе "Состояние платформы" сообщается, что ресурс полностью работоспособен. Неполадки в работе соцсети наблюдались примерно с 13:30 до 15:30 по московскому времени, то есть на протяжении примерно двух часов.