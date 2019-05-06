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Сайт "ВКонтакте" обрушился в России

06.05.2019,  
15:57
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Часть пользователей "ВКонтакте" столкнулась с недоступностью сервиса. Об этом свидетельствуют данные ресурса DownDetector, который отслеживает перебои в работе крупных интернет-сайтов.

Половина россиян не представляет себе жизни без интернета

Кроме того, пользователи "ВКонтакте" принялись массово жаловаться на неполадки в Twitter и вывели в топ хэштег #вкживи. Он появляется в Twitter каждый раз, когда российская соцсеть испытывает проблемы с доступом (и в некоторых других случаях). В большинстве случаев с перебоями столкнулись российские пользователи VK.

 

 

 

В настоящее время на сайте "ВКонтакте" в разделе "Состояние платформы" сообщается, что ресурс полностью работоспособен. Неполадки в работе соцсети наблюдались примерно с 13:30 до 15:30 по московскому времени, то есть на протяжении примерно двух часов.

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