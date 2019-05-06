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06.05.2019 19:07
Рубрика: В мире

Девять перехватов

Самолеты США вновь замечены у наших границ
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
С началом мая Соединенные Штаты и другие страны НАТО активизировали разведывательную деятельность у российских границ. По данным Минобороны России, за минувшую неделю дежурные средства противовоздушной обороны засекли у наших рубежей 26 чужих самолетов. На их перехват и сопровождение в небо девять раз поднимали истребители.

Если обратиться к общей статистике, то за прошлый год наши дежурные силы были вынуждены отслеживать поблизости от воздушного пространства РФ тысячи летательных аппаратов. Около трех тысяч из них оказались боевыми самолетами и разведывательными бортами различных стран мира.

За минувшую неделю дежурные средства противовоздушной обороны России засекли у наших рубежей 26 чужих самолетов. На их перехват и сопровождение в небо девять раз поднимали истребители

Применять оружие против потенциальных нарушителей, к счастью, не пришлось. Натовцы прекрасно знают, что с незваными визитерами российские пилоты не церемонятся. Если не получается отогнать чужаков от нашей территории, их принуждают к посадке на ближайшем аэродроме. А в самом крайнем случае, когда факт намеренного пересечения границы не вызывает ни малейшего сомнения, вторгшихся в пределы РФ могут и сбить. Причем удар по нарушителю готовы нанести и в воздухе, и с земли - на это есть дежурные расчеты зенитных ракетных комплексов.

Фото: AP
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Натовские экипажи систематически выстраивают свои маршруты в непосредственной близости от российских рубежей. Особенно в этом упорствуют военные летчики США. Взять, к примеру, минувшую неделю. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, только за один день американцы трижды совершали наблюдательные рейды над соседствующими с РФ территориями. Причем разведка шла с разных направлений и осуществлялась с различных летательных аппаратов.

Так, дежурные силы ПВО на Северо-Западе России засекли у наших границ самолет-разведчик США RC-135V Rivet Joint. Он поднялся с авиабазы Милденхолл в Великобритании и на высоте около 8 тысяч метров прошел со скоростью около 700 км/ч вдоль границ нашей Калининградской области.

Южнее такой же разведывательный рейд организовал патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Он отправился в полет с объекта НАТО Сигонелла на Сицилии. Маршрут воздушного шпиона пролегал над акваторией Черного моря. Самолет шел на высоте более четырех с половиной тысяч метров со средней скоростью около 560 км/ч. Сперва Poseidon засекли напротив Новороссийска, позже - в районе Крыма. У российских границ Р-8А в общей сложности провел около трех часов. Нетрудно предположить, что его экипаж, в том числе, пытался произвести аэрофотосъемку и просканировать частоты в местах расположения российских войск на полуострове.

А с авиабазы в Италии в сторону России летал беспилотник США RQ-4B-40 Global Hawk. Известно, что сначала его маршрут пролегал над территорией Греции, Болгарии и Румынии. Затем Global Hawk начал разведку у границ Донбасса на Украине. После этого американский беспилотник взял курс на черноморское побережье России. За четыре с половиной часа он несколько раз облетел Крым. Но в наше воздушное пространство не входил.

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