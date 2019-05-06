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06.05.2019 21:23
Рубрика: Спорт

Тренер будет выбирать

Сборная России выиграла общий зачет Евротура и определяется с составом на чемпионат мира
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Российская хоккейная сборная завершила последний этап подготовки к главному турниру года, чемпионату мира. Команда Ильи Воробьева вернулась из чешского Брно в ранге победителя общего зачета Евротура. А уже в среду тренерский штаб в Новогорске объявит имена игроков, включенных в заявку на турнир в Словакии.
Звездный состав сборной России позволяет болельщикам ожидать от команды "золота" чемпионата мира. Фото: Reuters Звездный состав сборной России позволяет болельщикам ожидать от команды "золота" чемпионата мира. Фото: Reuters
Звездный состав сборной России позволяет болельщикам ожидать от команды "золота" чемпионата мира. Фото: Reuters

Выступление россиян на чешском этапе Евротура оставило двоякие впечатления. Наши хоккеисты смогли выиграть один-единственный матч, на финише переиграв хозяев турнира чехов со счетом 4:1. До этого они уступили Швеции и Финляндии, пропустив в общей сложности девять шайб. Большую часть из них - при игре в меньшинстве. Но эти поражения, будем надеяться, пойдут команде и ее тренерскому штабу только во благо. Ведь именно после них Илья Воробьев основательно перетасовал состав. И обновленные звенья в игре с чехами показали уже совсем другой по качеству хоккей. Да и удалений россияне стали допускать гораздо меньше, при этом ни разу не позволив сопернику реализовать большинство.

Все эти трансформации, происходящие на наших глазах, настраивают скорее на оптимистичный лад. Очень хорошо, что у сборной достаточно времени для нормальной подготовки, а те ребята, кто прилетел на чемпионат мира из-за океана, успеют нормально акклиматизироваться и привыкнуть к большим площадкам - в НХЛ, напомним, "коробки" чуть меньшего размера, что здорово влияет на темп и характер игры.

Фото: Reuters
Сборная России по хоккею набирает ход перед чемпионатом мира

Главный вопрос теперь - кто попадет в окончательную заявку, а с кем из игроков тренерский штаб будет вынужден проститься. Костяк команды, в принципе, понятен. К примеру, во вратарской линии нет сомнений, что статус первого номера получит Андрей Василевский, его сменщиком станет Александр Георгиев, а Илье Сорокину уготована роль третьего голкипера. В нападении картина тоже более-менее ясна. Здесь недостатка в звездах первой величины нет. Скорее он даже тревожит, ведь любой команде помимо снайперов нужны и "рабочие лошадки", которым придется отрабатывать в меньшинстве и сдерживать чужие атаки. Именно здесь возможны варианты. Помимо "железных" кандидатов на эту роль в лице Андронова и Плотникова, в сборной есть Кадейкин, Барабанов, Михеев и Телегин. Вместить их всех заявка не позволит. Значит, придется выбирать.

- Каждую кандидатуру будем обсуждать, и придем к общему знаменателю, - обтекаемо сказал по этому поводу Илья Воробьев. Очевидно, всю конкретику главный тренер приберег для широкой общественности до 8 мая, когда в Новогорске состоится открытая тренировка сборной и объявление состава.

Очевидно, что самое сложное для Ильи Петровича и его ассистентов - определиться с восьмеркой защитников. Пока тех, чье место не вызывает сомнений, четверо - Зайцев, Орлов, Сергачев и Нестеров. Собственно, именно они составляли две первые пары обороны на последних матчах Евротура. Приглашение в сборную получил и Иван Проворов, который сейчас на ведущих ролях в "Филадельфии". Но игрок ведет переговоры по новому контракту, и в сборной до сих пор не появился. Есть сомнения, что это произойдет в ближайшие дни. Но и без Проворова кандидатов хватает. Зуб, Хафизуллин, Киселевич, Елесин, Блажиевский и Любушкин имели шансы проявить себя. На ком остановится Воробьев - загадка для всех. Возможно, компанию им в экстренном порядке составит Владислав Гавриков. Он успел дебютировать в НХЛ, однако в случае вылета "Коламбуса" из плей-офф, а это может произойти со дня на день, готов помочь национальной команде.

Сборная России по хоккею выиграла Евротур

Напомним, что сборная России свой первый матч на чемпионате мира проведет 10 мая против Норвегии. Наши хоккеисты все поединки группового этапа проведут в Братиславе. Помимо "викингов" в соперниках у россиян будут Чехия, Швейцария, Латвия, Италия, Австрия и Швеция. Пожалуй, лишь последние по составу могут сравниться со сборной России и будут всерьез претендовать на "золото". Кстати, именно шведы выиграли два последних чемпионата мира. А помимо скандинавов серьезнейшую ставку на турнир в Словакии сделали американцы и канадцы, вызвавшие звезд первой величины.

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