Новости

СМИ: США отзывают посла с Украины 20:57
Названы самые популярные праворульные машины в России 20:56
С Бессмертным полком пройдет колонна памяти героев сопротивления в нацистских лагерях 20:17
Следователи завершили работу на месте аварийной посадки в Шереметьево 20:11
В Москву прибыли семьи восьмерых погибших в аэропорту Шереметьево 20:02
Лавров: Россия отвечает за безопасность Северного морского пути 19:55
В центре Москвы в аварии пострадали три сотрудника полиции 19:54
Власти Севастополя окажут помощь матери погибшего в SSJ курсанта 19:39
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек 19:37
Лавров: На встрече с Помпео речь шла о реальной политике 19:15
Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту 19:11
"Аэрофлот" уведомил пассажиров об отмене рейсов в Шереметьево 19:05
Порошенко сменил командующего украинскими войсками в Донбассе 18:55
В Китае обнаружили древнюю стелу с "учением о сердце" Ганьцюаня 18:40
Вышел трейлер хоррора "Солнцестояние" - от создателя "Реинкарнации" 18:35
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок 18:35
"Аэрофлот" выплатит компенсации пассажирам рейса SU1492 18:31
В Петербурге многодетную мать не разлучат с детьми из-за антисанитарии 18:31
В Петербурге открыли памятник девушке-снайперу, убившей 78 фашистов 18:28
Второй трейлер нового "Человека-паука" заспойлерил "Мстителей: Финал" 18:15
Новый Hyundai Creta сфотографировали в городском потоке 18:15
Российский парапланерист разбился в Турции 18:12
В центре Брюсселя неожиданно раскопали город X века 18:00
Страховщики начали принимать документы на выплаты пассажирам рейса SU1492 17:57
Под Петербургом заметили утку из Красной книги 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Что покажут по телевидению ко Дню Победы
Пособия на детей можно оформить без прописки
Пособия на детей можно оформить без прописки
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
06.05.2019 20:51
Рубрика: Спорт

Номер за Новаком

Джокович лидирует в рейтинге ATP уже 250 недель
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 97(7855)
Сербский теннисист Новак Джокович вышел на пятое место в истории по количеству недель, проведенных в статусе первого номера мирового рейтинга.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Кузнецова вернулась в топ-100 мирового рейтинга

Обладатель 15 "Больших шлемов" держится на вершине на протяжении 250 недель. Дольше него это удавалось американцу Джимми Коннорсу (268), чеху Ивану Лендлу (270), еще одному представителю США Питу Сампрасу (286) и швейцарцу Роджеру Федереру (310 недель).

Отметим, что в обновленном рейтинге Федерер вернулся в топ-3. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 13-й позиции. Даниил Медведев занимает 14-ю строчку.

Лидером женского рейтинга является японка Наоми Осака. Россиянка Дарья Касаткина сохранила за собой 21-ю позицию. Мария Шарапова осталась на 28-м месте. Но скоро пятикратная победительница "мэйджоров", которая снялась с турнира в Риме, опустится в середину первой сотни.

Спорт Теннис Игроки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Шереметьево
Песков прокомментировал отказ Китая от трехсторонней ядерной сделки
Выживший в горящем SU1492 рассказал о происходившем на борту
В Госдуме назвали цель отправки США авианосца к берегам Ирана
Прокурор предложила посадить Кокорина на полтора года