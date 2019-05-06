Сербский теннисист Новак Джокович вышел на пятое место в истории по количеству недель, проведенных в статусе первого номера мирового рейтинга.

Обладатель 15 "Больших шлемов" держится на вершине на протяжении 250 недель. Дольше него это удавалось американцу Джимми Коннорсу (268), чеху Ивану Лендлу (270), еще одному представителю США Питу Сампрасу (286) и швейцарцу Роджеру Федереру (310 недель).

Отметим, что в обновленном рейтинге Федерер вернулся в топ-3. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 13-й позиции. Даниил Медведев занимает 14-ю строчку.

Лидером женского рейтинга является японка Наоми Осака. Россиянка Дарья Касаткина сохранила за собой 21-ю позицию. Мария Шарапова осталась на 28-м месте. Но скоро пятикратная победительница "мэйджоров", которая снялась с турнира в Риме, опустится в середину первой сотни.