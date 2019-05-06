Расшифровка "черных ящиков" с борта Sukhoi Superjet-100 может занять от двух недель до месяца, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете. В понедельник они были обнаружены и с ними уже начали работать специалисты, которые оценили состояние самописцев "как приемлемое".

На борту самолета SSJ-100, авиакатастрофа с которым унесла жизни 41 человека, установлены твердотельные аварийные регистраторы: параметрический и речевой. Это электронные блоки регистрации, помещенные в корпусы из нержавеющей стали и титана (кстати, не черного, а оранжевого цвета). Информация записывается на цифровые носители. Герметичный корпус может выдержать 60 минут пожара до 1100 градусов по Цельсию. Речевой "самописец" записывает все переговоры экипажа за последние два часа полета. Параметрический может работать не менее 25 часов и фиксирует сотни самых разных данных о полете и работе систем самолета.

Когда они "заговорят" в руках опытных специалистов, будет понятнее, что стало причиной трагедии в аэропорту Шереметьево 5 мая.

Сегодня же следствием рассматриваются разные версии трагедии. Среди них недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил технический осмотр борта. Озвучены версия неисправности воздушного судна и версия о неблагоприятных метеоусловиях.

"Российской газете" стало известно из своих источников, что основной версией на этот момент следствие считает удар молнии в самолет, после чего у авиалайнера отказала автоматика. При посадке самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии следователям уже подтвердил один из членов экипажа. Тем не менее "однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных", - подчеркнули в Следственном комитете РФ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание прямо в столичном аэропорту Шереметьево со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Группа, которая будет заниматься этим делом, имеет опыт расследования подобных происшествий.

Вот что рассказала корреспонденту "Российской газеты" официальный представитель СК Светлана Петренко: "Глава ведомства лично осмотрел место происшествия и дал ряд конкретных поручений по расследованию. Бастрыкин заслушал доклады руководителя Криминалистического центра и руководителя следственной группы. Председатель СКР поручил незамедлительно организовать проведение всех необходимых экспертных исследований и в кратчайшие сроки окончить осмотр места происшествия, зафиксировав все доказательства, связанные с трагедией". Уже отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы.

По данным следствия, на момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа. Непосредственно после посадки эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа. Продолжаются поиски других пассажиров этого рейса. На момент подписания этого номера оперативные службы извлекли из фюзеляжа самолета тела всех погибших - 41 человека. Большинство из них доставлены в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения экспертиз. Вчера же утром в столицу из Мурманска для опознания прилетели около 50 родственников погибших.

Следствие уже признало потерпевшими 22 человека. Вчера весь день допрашивали очевидцев, сотрудников аэропорта. Для установления личностей погибших следствие планирует обратиться к родственникам пассажиров самолета.

В Шереметьево кроме сотрудников Следственного комитета работает государственная комиссия по расследованию чрезвычайной ситуации, которую возглавил министр транспорта России Евгений Дитрих. Разбираются и сотрудники прокуратуры.

Как заявил Евгений Дитрих, для приостановки эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 нет оснований. В Росавиации отметили, что до завершения работы правительственной комиссии преждевременно делать какие-либо выводы.

Внеплановые проверки компании "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и Госкорпорации по организации воздушного движения начал Ространснадзор. Представители ведомства должны выяснить, соблюдались ли нормы воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов.

Во время проведения следственных действий одна из двух взлетно-посадочных полос аэропорта Шереметьево была закрыта, потому воздушная гавань 6 мая работала с ограничениями. В расписание рейсов были внесены изменения.

Девять человек - в больницах

Министр здравоохранения Вероника Скворцова навестила вчера пострадавших в авиакатастрофе, которые проходят лечение в НМИЦ хирургии имени Вишневского.

В эту клинику доставили четверых пострадавших. "Трое из них в состоянии средней степени тяжести, четвертая пациентка в тяжелом состоянии, она на искусственной вентиляции легких. Еще четверо пациентов, в том числе три члена экипажа самолета, госпитализированы в НИИ Склифосовского, из них один в тяжелом, трое - в состоянии средней тяжести. Еще один пассажир направлен в медцентр ФМБА - его состояние также не внушает опасений.

"Медики сработали молниеносно, - отметила Вероника Скворцова. - На месте катастрофы работали 24 бригады "скорой помощи", кроме того, подключили два борта санавиации - два вертолета, которые доставили больных из Химкинской больницы, куда их привезли бригады "скорой помощи", в столичные клиники. И сейчас вся необходимая медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме".

Самые серьезные травмы у всех пострадавших - это термальные поражения: ожоги кожи и дыхательных путей. Кроме того, люди получили травмы различных частей тела при экстренной эвакуации из горящего самолета. Наконец, те, кто оставался в самолете дольше других, отравились продуктами горения.

Министр подчеркнула, что вместе с хирургами с пациентами работают офтальмологи, неврологи, кроме того, для оказания психологической поддержки подключены специалисты НМИЦ психиатрии им. Сербского. "Не исключено, что количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, может увеличиться", - отметила министр. Она пояснила, что люди могли в состоянии шока отказаться от госпитализации, но позже им может понадобиться помощь врачей.

Людей спасли быстрые и умелые действия бортпроводников, один из которых пожертвовал жизнью, вытаскивая пассажиров из салона

О состоянии самой тяжелой пациентки рассказал вчера директор НМИЦ хирургии им. Вишневского Амиран Ревишвили. "Я пообщался с ней, она в тяжелом состоянии, но в сознании, кроме термотравмы дыхательных путей, у нее также обожжено 15-20 процентов поверхности тела. Эта пациентка нуждается в интенсивной терапии", - пояснил Амиран Ревишвили. Он отметил, что состояние пациентки тяжелое, прогнозировать результаты лечения можно будет через два-три дня.

Кроме того, отметил директор клиники, все пациенты проходят эндоскопические исследования на предмет внутренних травм, их также осматривают офтальмологи.

Готовятся выплаты

Все пострадавшие в авиакатастрофе в аэропорте Шереметьево, а также родственники погибших получат выплаты от страховых компаний, регионов и компании "Аэрофлот", рассказал министр транспорта России, Евгений Дитрих.

Семьи всех погибших получат выплаты по одному миллиону рублей за счет региональных бюджетов. Пострадавшим будет выплачено по 500 тысяч рублей, рассказал глава минтранса. "Получено подтверждение от Московской области", - сказал он. И добавил, что в ближайшее время будет принято решение по выплатам в Мурманской области, есть решение Москвы. Как отметили в правительстве Московской области, семьи погибших жителей Подмосковья получат по два миллиона рублей.

Также, по словам Дитриха, компенсации должны выплатить страховые компании. Они подготовят перечень необходимых документов. Узнать об этих документах можно будет по телефонам работающей "горячей линии". А тем пассажирам, которые сейчас находятся в больнице, помощь в подготовке документов для страховых компаний окажет минздрав.

Кроме того, компенсации выплатит и компания "Аэрофлот". Этот вопрос в ближайшее время будет рассмотрен на заседании совета директоров авиаперевозчика. Предварительно, есть предложение установить размер выплат в пять миллионов рублей, добавил Евгений Дитрих.

Ранее министр труда России Максим Топилин также дал поручение Пенсионному фонду России установить членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца, а Роструду - организовать работу по расследованию группового несчастного случая с тяжелыми последствиями.

В Мурманской области объявлен трехдневный траур, отменены все праздничные мероприятия, концерты и спектакли до 9 мая

Как пояснили в министерстве, по Закону "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" семьям погибших при исполнении трудовых обязанностей полагаются выплаты по одному миллиону рублей. К таким гражданам относятся, в частности, члены экипажа, граждане, находившиеся в командировке.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов

Из истории "черных ящиков"

"Черные ящики" изобрел австралийский инженер Дэвид Уоррен. Человек, которого еще при жизни назвали "гением".

Идея создания бортового самописца, регистрирующего переговоры пилотов, пришла Уоррену в 1953 году, когда он входил в состав группы расследователей катастрофы первого коммерческого пассажирского реактивного самолета Comet. Тогда никто не уцелел, не было свидетелей, и причину крушения установить не удалось.

Первый прототип "черного ящика" Уоррен представил в 1956 году. Технически устройство было несложным: система состояла из нескольких блоков, на которые записывались параметры полета и переговоры экипажа. Сначала это изобретение не заинтересовало авиакомпании, однако уже в 1960 году правительство Австралии издало распоряжение об обязательной установке "черных ящиков" на все пассажирские самолеты. Вскоре примеру Австралии последовали и другие страны.

Принципиальных изменений в изобретенной Уорреном системе не произошло и по сей день: бортовой самописец - это диктофон, помещенный в ударопрочный, жаростойкий и водонепроницаемый корпус. Различаются самописцы лишь типами накопителей информации о полете. Это может быть магнитная лента, стальная магнитная проволока, последнее время получили распространение флеш-накопители.

Подготовила Наталия Ячменникова

Поручения премьер-министра

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Евгению Дитриху и первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову совместно с правительствами Мурманской и Московской областей к 8 мая оказать финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших в катастрофе. Веронике Скворцовой также поручено к тому же сроку и при участии региональных властей принять необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших.

90 секунд на спасение

Сергей Мельниченко, генеральный директор МКАА "Безопасность полетов":

- Исследователи установили, что при возникновении пожара на самолете у авиапассажиров есть лишь около 90 секунд, чтобы спастись. Не все пассажиры об этом знают. У многих из них в ручной клади на полках находятся важные документы, паспорта, деньги, кредитные карты, телефоны, жизненно необходимые лекарства. И в критической ситуации они, пытаясь спасти все это, упускают драгоценные секунды и погибают. Более того, зачастую блокируются аварийные выходы, и создается угроза жизни другим пассажирам. Этого бы не происходило, если бы у каждого был надеваемый на шею герметичный пластиковый пакет, куда можно поместить самое необходимое. Такие приспособления, которые не горят и не пропускают воду, существуют. К сожалению, лишь небольшое число авиакомпаний в предполетной информации сообщает о том, что в аварийной ситуации по надувным трапам самолет следует покидать без багажа и ручной клади. В некоторых государствах установлены даже штрафы нарушителей таких правил, а кое-где - вплоть до уголовной ответственности. Эксперты давно говорят о том, что авиакомпаниям необходимо раздавать герметичные пакеты для документов при посадке в самолет и собирать их после прибытия. Не говоря уже о том, что пакеты должны продаваться в магазинах беспошлинной торговли. Но главное надо понять, что 90 секунд - это минимально реальное время для спасения.

Подготовила Наталия Ячменникова

Чувствовала, что не улечу

Утро 6 мая выдалось не по-северному солнечным. Но хорошая погода не радует. В горле стоит ком, в голове пульсирует страшное число "41".

Столько людей погибло воскресным вечером 5 мая в "Суперджете", сгоревшем в аэропорту Шереметьево. Из них 26 человек - жители Мурманской области. Им уже никогда не увидеть неброской заполярной весны. Их осталось только вспоминать, и для этого к стихийному мемориалу в центре Мурманска, которым стал памятник жертвам военной интервенции 1918-1920 годов, идут и идут их земляки.

- Все утро плачу, - говорит пожилая мурманчанка, положив к памятнику несколько гвоздик. - Я видела войну, поэтому мне все это так близко и больно. И мои родные летели в тот же день из Иркутска в Москву. Они рассказывали, что никогда еще самолет так не качало при посадке. Очень страшно за них. Они летают часто. Облетели, наверное, уже 30 стран.

Молодой парень, стоя в компании троих друзей, то и дело утирает набегающие слезы бумажным платком. Еще один мужчина принес небольшую табличку с надписью "SU N1492 Москва - Мурманск. Скорбим. 05.05.2019" и попросил его не фотографировать.

Уже к обеду возле памятника побывали не менее 50-60 человек, а к вечеру счет пошел уже на сотни. Цветов, свечей, мягких игрушек, конфет у цепной ограды памятника становится все больше.

К счастью, погибли не все. Выжили 37 человек - 33 пассажира и четыре члена экипажа из пяти. Среди выживших - глава Североморска Владимир Евменьков.

- Я физически цел, - говорит он мне в трубку поздним вечером 5 мая. - Мы все сейчас в аэропорту, здесь проводятся опросы и другие необходимые действия. Я находился ближе к голове самолета - поэтому, видимо, и уцелел. Простите, у меня телефон разрывается...

Кого-то спасли быстрые и умелые действия бортпроводников, один из которых пожертвовал жизнью, вытаскивая пассажиров из салона. А кому-то выпала счастливая случайность - такая, какую теперь долго будет помнить мурманчанка Алена Медведева. Майские праздники она провела в Белгороде у своих родителей. Вернуться в Мурманск она намеревалась вечером 5 мая. Но, к счастью, ее руководитель предоставил ей дополнительное время отдыха. Она поменяла билет и уже от родственников узнала, что самолет, которым она предполагала лететь первоначально, сгорел в Шереметьево.

- У меня было предчувствие, что 5 мая я не улечу, - поделилась Алена. - Я попросила моего руководителя дать мне еще три дня отдыха, и он разрешил. Благодаря его лояльности получила возможность остаться здесь подольше. И когда я брала билет на 5 мая, я была уверена, что не полечу этим рейсом. Не знаю, откуда взялось это ощущение. Но это стечение обстоятельств стало для меня спасительным.

А капитан мурманской команды "Норманны", известный игрок в "Что? Где? Когда?" Михаил Савченко рассказал в своем Facebook, что отныне будет отмечать второй день рождения.

- Экстренная посадка, горящая турбина... - пишет он. - Второй день рождения буду праздновать. Со мной все о кей, пара ушибов. Огромное спасибо экипажу, который сделал все оперативно и четко. Если бы не они, жертв было бы гораздо больше. Стюардессам, которые держались, как могли, зная, насколько все серьезно. Спасибо наземным службам, пожарным, врачам, девушкам из МЧС, следователям, психологам.

Несколько выживших, в том числе одна из бортпроводниц, рассказали, что эвакуации мешали люди, которые принялись вытаскивать с багажных полок свои чемоданы и загораживали проход остальным. Против них мгновенно развернулась целая информационная кампания. Кто прав и кто виноват в этой ужасной трагедии, разбирается Следственный комитет.

- Я не знаю, что сказать о людях, которые выбегали с сумками, - добавляет Михаил. - Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их. Уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Возможно, многих просто переклинило.

В Мурманской области по распоряжению врио губернатора Андрея Чибиса объявлен трехдневный траур, отменены все праздничные мероприятия, концерты и спектакли до 9 мая. Из областного бюджета семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, семьям пострадавших - по 500 тысяч.

- Двое пострадавших находятся в больницах, - рассказал Андрей Чибис. - Мы помогаем родственникам добраться из Мурманска в Москву, там их размещают, с ними работают психологи. Все организационные вопросы, связанные с трагедией, власти берут на себя. Меня очень тронуло, что наши люди вчера ночью сами предлагали помочь родственникам погибших и пострадавших - отвезти в аэропорт, встретить, просто поговорить и побыть рядом.

А число мемориалов растет, как и число тех, кто к ним приходит. Места, где возлагаются цветы и горят свечи, появились в каждом городе Заполярья.

Подготовил Алексей Михайлов, Мурманск