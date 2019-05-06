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Рубрика: В мире

СМИ: Китай может отменить торговые переговоры с США из-за угроз Трампа

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер КНР Лю Хэ на переговорах в Пекине, 1 мая 2019 г. Фото: AP Photo/Andy Wong Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер КНР Лю Хэ на переговорах в Пекине, 1 мая 2019 г. Фото: AP Photo/Andy Wong
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер КНР Лю Хэ на переговорах в Пекине, 1 мая 2019 г. Фото: AP Photo/Andy Wong

После угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд китайских товаров, Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США, запланированных ранее на эту неделю.

Такую информацию распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Очередной раунд американо-китайских переговоров состоялся в Пекине 30 апреля. Следующая встреча была запланирована на восьмое мая в Вашингтоне.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Однако, по словам источников издания, власти КНР были удивлены угрозами Трампа, и "решение отменить переговоры соответствует стратегии Китая не обсуждать соглашение под давлением угроз", - цитирует РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп пообещал поднять пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, начиная с 10 мая. Он также не исключил введения пошлин на товары, которые пока ими не облагаются.

Напомним, Китай и США в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров. В начале декабря 2018 года на полях саммита G20 в Аргентине лидеры Китая и США оговорись о "перемирии". Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп согласился не поднимать пошлины на китайские товары, если сторонам удастся в течение трех месяцев заключить торговое соглашение. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек первого марта, однако тогда американский лидер выразил готовность не повышать пошлины, так как переговоры идут успешно.

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