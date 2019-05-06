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06.05.2019 20:57
Рубрика: В мире

СМИ: США отзывают посла с Украины

Текст: Юрий Когалов

США приняли решение отозвать своего посла на Украине Мари Йованович. Как передает strana.ua, свои обязанности она закончит выполнять 20 мая.

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В настоящее время Йованович находится в Вашингтоне, куда была срочно отозвана для консультаций. 11 мая посол вернется на Украину, чтобы завершить дела. Кандидатура временного поверенного, который будет выполнять ее обязанности до назначения нового посла, пока не определена.

Должность главы диппредставительства США на Украине Йованович занимала чуть менее трех лет, сменив в августе 2016 года Джеффри Прайетта.

Стоит отметить, что отстранение Йованович поддержал сын президента США Дональд Трамп-младший. Основанием для этого стали критические высказывания дипломата в адрес администрации Трампа.

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