Новый альбом "Встречная полоса" будто бы специально записывался для исполнения на стадионах.

12 тысяч зрителей, собравшиеся на заполненной до отказа "ВТБ арене "Динамо", кажется, уже с первых аккордов начали подпевать его мудрым, а порой и тревожным или экзистенциальным поэтическим строчкам. И, возможно, уже этим "Сплин" давал ответ на удивляющий многих критиков парадокс: отчего группа, победно существующая еще с середины 90-х, неизменно собирает аншлаги на стадионах, причем не только в России (после Москвы "Сплин" отправился уже и на гастроли в Германию)? Хотя при этом музыкальные перемены и эксперименты в его альбомах минимальны, следования традициям современной моды избирательны и обрывочны, да и никто, пожалуй, не позволяет себе ныне исполнять песни, лишенные припевов. Разве что Том Йорк из Radiohead, да и вот они, группа "Сплин". Но в этом и есть сила большой поэзии, предельной искренности и следования канонам "русского рока", от которых петербуржцы не отступили и на этот раз. Много всего соединилось в их новом альбоме: 11 разных песен, ритмических рисунков, вокальных приемов, музыки, стихов, недоговоренностей...

Сцена оказалась оформлена минималистично: два экрана по краям, взметенные вверх лучи прожекторов в центре. Больше ничего и не нужно было, дабы лукаво не отвлекать слушателей от восприятия песен, да и от стихов, которые Александр Васильев иногда читал в перерыве между треками. Очевидно, что новый альбом "Встречная полоса" и самой группе очень нравится: редко когда бывает, что музыканты играют всю премьеру целиком (и это касается не только "Сплина"). А на этом концерте музыканты исполнили "Встречную полосу" почти полностью, за рамками сет-листа остались только "Шпионы".

Начал "Сплин", впрочем, со своего давнего хита "Англо-русский словарь" ("Давай, Лама"), который не играл уже давно. Может, и оттого, что незачем было: каждый новый диск приносит группе очередную порцию хитов и на былые порой времени остается не так много. Но в данном случае это была мера, возможно, и вынужденная: пятнадцатый студийный релиз - особенный в истории группы. Новые песни (часть из них, впрочем, была написана еще для "Ключа к шифру") завораживают напряженным пересказом историй и размышлений, от них заинтригованно ждешь развития музыкального повествования или расставленных акцентов, в них напряженно вслушиваешься, предвкушая то, каким будет припев. Но чаще всего новые песни обрываются неожиданно, оставляя слушателей домысливать скрытые смыслы и идеи. А в кажущуюся монотонность очень вовремя врываются гитарные соло, контрастные, порой гаерские клавишные и опять заранее непонятно, что еще затеет "Сплин" уже в следующем куплете...

Поэтому "Встречная полоса", пожалуй, - самый непростой для восприятия альбом группы. Но тем он только интереснее. При этом песня "Испанская инквизиция" - продолжение "Коктейлей Третьей мировой войны", но спустя 20 лет. А титульный трек - музыкальное погружение в традиции "Сплина" 90-х. Иногда, чтобы понять новое, нужно вспомнить и то лучшее, что было раньше.