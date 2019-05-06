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Рубрика: В мире

США направят авианосную группу "в качестве сигнала" для Ирана

Фото: U.S. Navy via AP Фото: U.S. Navy via AP
Фото: U.S. Navy via AP

Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ). Это будет сделано в качестве сигнала властям Ирана в ответ на "целый ряд беспокоящих и направленных на эскалацию ситуации угроз".

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Такая информация содержится в распространенном в воскресенье заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Подчеркивается, что Вашингтон намерен послать ясный и однозначный сигнал иранскому режиму, что на любые покушения на интересы Соединенных Штатов или их союзников, "будет дан бескомпромиссный ответ с точки зрения силы", - цитирует документ ТАСС.

При этом Болтон подчеркивает, что его страна не стремится к войне с иранским режимом, но "готова ответить на любое нападение, как со стороны связанных с Ираном организаций, так и со стороны Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана".

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Отметим, что СЕНТКОМ отвечает за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии. Его зона ответственности распространяется на 21 страну, в том числе: Афганистан, Египет, Ирак, Иран, Ливан, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сирию, а также международные воды (Красное море, Персидский залив, западная часть Индийского океана). В настоящее время в ведении Центрального командования находятся все военные операции США в Ираке и Афганистане.

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