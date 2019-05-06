Стал известен полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета

Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала на своем сайте полный список пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся после жесткой посадки 5 мая в аэропорте "Шереметьево".

В списке значатся 73 человека. Ранее был опубликован список из 33 выживших пассажиров, напомнили в компании.

В воскресенье 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево". В самолете возник пожар.

По сообщениям Следственного комитета России, на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Как заявлял министр транспорт Евгений Дитрих, с места катастрофы были извлечены тела 41 погибшего.