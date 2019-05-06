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06.05.2019 17:37
Рубрика: Экономика

Страховщики назвали сумму выплат пассажирам загоревшегося SSJ-100

Текст: Юлия Кривошапко
Страховщики подсчитали возможный объем выплат пострадавшим и погибшим при аварии самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. По предварительным оценкам, он может достигнуть 100 млн рублей. Такие данные озвучил президент Всероссийского союза страховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации все пассажиры общественного транспорта при причинении вреда имеют право на получение выплат. При причинении вреда жизни размер выплаты составляет не менее 2 млн 25 тыс. рублей, а при причинении вреда здоровью размер выплат зависит от полученных травм и увечий, но не более страховой суммы, которая законом об ОСГОП установлена в размере не менее 2 млн рублей.

Фото: соцсети
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Перевозчик, в том числе осуществляющий авиаперевозки, обязан иметь договор страхования, заключенный в соответствии с требованиями закона об ОСГОП. Исключение делается для случаев, когда перевозчик заключил договор добровольного страхования ответственности со страховыми суммами и страховыми рисками не ниже, чем этого требует закон об ОСГОП.

По нормам Воздушного кодекса РФ выплаты положены также экипажу и бортпроводникам - 1 млн рублей страховая выплата.

 Фондом социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) семьям погибших, находившихся при исполнении трудовых обязанностей (например, члены экипажа, граждане, находившиеся в командировке), в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" выплачиваются единовременные страховые выплаты в размере 1 миллиона рублей.

Кроме этого, указанным Федеральным законом предусмотрены ежемесячные страховые выплаты несовершеннолетним детям погибших и другим лицам, имеющим на них право. Размер ежемесячной страховой выплаты определяется исходя из среднего заработка погибшего застрахованного.

Согласно закону об ОСГОП перевозчик обязан сообщить, куда обращаться за получением страховой выплаты. По авиакатастрофе, произошедшей 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево, на сайте авиакомпании ПАО "Аэрофлот" указаны наименование страховщиков, заключивших договор страхования ответственности, а также контакты для обращения за выплатой.

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Для получения компенсаций родственникам погибших в результате этого происшествия необходимо обратиться в офис страховой компании с письменным заявлением на выплату (его можно заполнить в офисе), предъявить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении у погибшего или родство с ним.

Пострадавшим в результате этого происшествия для получения страховой выплаты необходимо предоставить в страховую компанию письменное заявление на выплату (его можно заполнить в офисе), документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение с описанием травм и степени их тяжести, диагноза и продолжительности лечения. Все пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами как до, так и после завершения лечения.

Экономика Страхование Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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