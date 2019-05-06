Председатель Совета судей России Виктор Момотов напомнил всем людям в мантиях, что судья не вправе заставить участников процесса выключить диктофоны. Но при этом фото- и видеосъемка могут быть ограничены, если нарушают права сторон.

Заявления прозвучал на совещании-семинаре председателей региональных советов судей, посвященном взаимодействию со СМИ. Позже Виктор Момотов пояснил "РГ", что по закону не требуется согласия судьи на аудиофиксацию и письменную фиксацию хода судебного разбирательства. Включать диктофон на процессе можно без специального разрешения.

Если же гражданин мешает заседанию, подходит вплотную к судье с включенным диктофоном, не реагирует на замечания, его можно удалить из зала

"Судья не вправе требовать прекратить аудиозапись судебного процесса - подобные требования в ряде случаев становились поводами для скандальных публикаций", - рассказал председатель Совета судей.

Вести письменную трансляцию вправе любой блогер, пришедший на судебный процесс. Такие трансляции, к слову, уже стали весьма распространены, их ведут и журналисты, и адвокаты, участники процессов, и заинтересованные блогеры.

"Принципиально новый вопрос, связанный с развитием социальных сетей, состоит в их использовании для фиксации хода судебного разбирательства, - говорит Виктор Момотов. - Если же трансляция ведется в письменной форме - такого согласия не требуется. Под письменной трансляцией понимается в том числе публикация в режиме реального времени текстовых сообщений в социальных сетях - "Твиттере", "Фейсбуке" и других, - а также в мессенджерах".

Если же пользователь захочет показать картинку, здесь вступают в силу другие правила. Некоторые социальные сети - например, "Инстаграм" - позволяют вести прямые видеотрансляции для подписчиков. Такие трансляции, подчеркивают в Совете судей, являются разновидностью интернет-трансляций судебного процесса, и поэтому могут проводиться только с согласия суда.

"Фото-, видео-, кинофиксация судебного процесса, а с 2017 года - также видеотрансляции в интернете допускаются только с согласия судьи, - уточнил Виктор Момотов. - При этом следует помнить, что назначение правосудия состоит в защите прав и законных интересов сторон, то есть суды работают прежде всего для участников процесса и лишь во вторую очередь - для лиц, наблюдающих за судебным разбирательством".

Прежде всего речь о защите прав пострадавших. Нередко у жертвы преступления нет никакого желания, чтобы ее слезы транслировались в прямом эфире или мелькали на первых полосах газет.

"Фото-, видео- и кинофиксация, равно как и интернет-трансляция судебного процесса должны быть ограничены, если они нарушают права и законные интересы сторон", - подчеркивает Виктор Момотов.

На практике нередко споры по поводу съемки возникают как раз между сторонами: одна категорически настаивает на фотокамерах, другая категорически возражает. "Но часто адвокат другой стороны может протестовать против съемки по причине, например, что у нее плохая прическа, - рассказал в свое время "РГ" один из экспертов. - Жестко прописанных причин, по которым можно отказать в съемке, увы, сегодня нет. Стоило бы их прописать, а то запретить съемку сегодня можно по надуманным причинам".

Насколько обоснованы возражения сторон процесса против съемки и должен изучить суд. Судебная же система заинтересована в максимальной прозрачности - в рамках возможного. Поэтому сами суды сегодня активно развивают онлайн-видеотрансляции процессов.

Например, на базе судов Белгородской области осуществляется тестовая эксплуатация оборудования, предназначенного для прямых интернет-трансляций судебных заседаний.

Первая онлайн-трансляция судебного заседания Белгородского областного суда состоялась в мае 2015 г. Сегодня регулярно проходят трансляции судебных заседаний апелляционной инстанции прямо из залов областного суда. Кроме того, Белгородский областной суд уже достаточно давно активно использует интернет для публикации видеоотчетов о судебных заседаниях. В Судебном департаменте при Верховном суде России планировалось даже создать специальный сайт, на котором могло бы транслироваться до ста судебных заседаний одновременно. Причем - заседаний со всей страны. По словам экспертов, технически система готова к онлайн-трансляции процессов. Для этого в Москве создан серверный центр. Но, чтобы система заработала на полную мощность, нужны, помимо прочего, определенные правовые решения.

Однако гласность и открытость не означают, что человек с диктофоном или камерой становится хозяином положения на процессе. Как подчеркнул Виктор Момотов, суду следует пресекать любые попытки злоупотребления правом на фиксацию судебного процесса.

"Примеры такого поведения известны - например, когда участник судопроизводства вплотную подходит к судье с телефоном, препятствуя рассмотрению дела и не реагируя на замечания, - говорит председатель Совета судей. - В подобных ситуациях предупреждение и последующее удаление нарушителя из зала позволяют защитить права добросовестных участников спора, обеспечив оперативность рассмотрения дела".