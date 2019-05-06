Суды сняли обвинения с 3,8 тысячи человек

За год суды оправдали 2082 человека и закрыли по реабилитирующим (то есть полностью оправдывающим) обстоятельствам дела еще на 1722 граждан.

Судебный департамент при Верховном суде России опубликовал свежую судебную статистику. Традиционный вопрос, который интересует экспертов: как часто у нас оправдывают? Формально процент оправдательных приговоров небольшой. Но, как объясняют представители судейского сообщества, все дело в особенностях нашей системы. Подавляющее большинство дел рассматривается в особом порядке, когда гражданин согласен с предъявленными обвинениями и просит рассмотреть дело по ускоренной процедуре.

Большинство дел рассматривается в особом порядке, когда гражданин согласен с обвинениями. Оправдательного приговора здесь быть не может

По данным Судебного департамента, за год были осуждены более 680 тысяч человек. Из них 480 тысяч осуждены в особом порядке. Еще 3,6 тысячи заключили сделку со следствием и также были осуждены по упрощенной процедуре. При особом порядке не может быть оправдательного приговора, так как и сам обвиняемый не спорит с тем, что виноват.

"Принципиальное условие для применения процедуры особого порядка рассмотрения уголовного дела - добровольное согласие обвиняемого, - пояснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Данный порядок применяется, когда вина человека не вызывает сомнений и даже он сам с этим не спорит. Особый порядок позволяет избежать формальностей там, где они не нужны, тем самым сэкономить время и финансовые ресурсы".

За согласие на ускоренную процедуру человек получает смягчение в наказании. Но, как подчеркивает Владимир Груздев, нельзя забывать юридическую аксиому: признание не является царицей доказательств, следствие в любом случае должно собрать достаточную доказательную базу, подтверждающую виновность человека. Кстати, недавно Верховный суд России выступил с законодательной инициативой, запрещающей рассматривать в особом порядке дела по обвинениям в тяжких преступлениях. При тяжелых обвинениях даже если человек признает вину, дело будет рассматриваться по полной процедуре.

Общая же тенденция правосудия - снижать число судимых. По данным Судебного департамента, за год по различным основаниям были прекращены дела на 191 тысячу человек. Дело закрывали, например, по истечению срока давности. Или потому, что человек впервые совершил нетяжкое преступление, признал вину и возместил ущерб. Еще любопытные цифры: суды присяжных вынесли 428 обвинительных вердиктов и 90 раз оправдали подсудимых. Получается 17 процентов оправдательных приговоров.