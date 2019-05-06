Торговая сделка Китая и США оказалась под угрозой из-за "твитов" Трампа

Многомесячные торговые переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира внезапно оказались на грани срыва. "Виновником" переполоха вновь стал президент США Дональд Трамп, выстреливший парой "твитов", в которых пожаловался на низкий темп переговоров и анонсировал внезапное повышение импортных пошлин на продукцию из Поднебесной.

"Торговая сделка с Китаем продолжается, но слишком медленно, поскольку они пытаются инициировать пересмотр", - написал он, присовокупив категорическое: "Нет!" Трамп пригрозил уже с 10 мая поднять импортные пошлины с 10 до 25 для товаров из Китая на общую сумму 200 миллиардов долларов, а затем ввести аналогичный тариф и для остальной части импорта. "Твиты" главы Белого дома многих застали врасплох. До этого американская администрация в целом позитивно оценивала ход торговых переговоров, а в среду в Вашингтоне должен был начаться 11-й и, как ожидалось, заключительный раунд, по итогам которого Трамп мог бы "ударить по рукам" с главой китайской делегации вице-премьером Лю Хэ.

Китайские биржевые индексы незамедлительно отреагировали на "твиты" Трампа стремительным падением на 5-7 процентов. Особенно болезненным этот выпад стал для компаний, работающих с информационными и телекоммуникационными технологиями. Трамп уже не раз грозил Китаю повышением торговых пошлин, но в этот раз в глаза бросается крайне жесткий дедлайн, озвученный накануне переговорного раунда, который выглядит очевидной попыткой добиться уступок. Из названной Трампом даты следует, что если на этой неделе не будут согласованы наиболее принципиальные положения сделки, впереди ждет новый виток эскалации торгового противостояния двух экономических китов. Ранее Трамп обещал повысить пошлины с 1 марта, если Китай и США не заключат сделку, но потом решил дать переговорщикам дополнительное время.

Пекин воспринял угрозы из Вашингтона стоически. Сначала в прессе замелькала информация о том, что китайская сторона может отказаться от очередного раунда переговоров. Газета The Wall Street Journal сообщила, что китайское руководство "неприятно удивлено" и не собирается вести переговоры перед лицом таких угроз. Но позже МИД Китая подтвердил, что "делегация готовится к переговорам и в ближайшее время планирует вылететь" в США. Представитель ведомства выразил надежду на заключение сделки, назвав выгодным как для Китая, так и для США, и для всего мира. В Пекине не стали погружаться в детали противоречий и даже не ответили Вашингтону угрозой зеркальных мер.

Источник в администрации США сообщил информационному ресурсу axios.com, что "твиты" Трампа - реакция на некие попытки китайцев пересмотреть те договоренности, которые американцы считали уже закрепленными. В частности, представители Поднебесной отказываются прописывать часть обязательств на бумаге, а также не идут на уступки в вопросах субсидий, которыми власти КНР поддерживают часть крупных компаний. Кроме того, китайская сторона настаивает в рамках соглашения прописать отмену импортных пошлин, которые власти США ввели в прошлом году.

Как пояснил источник, Трамп считает свою переговорную позицию сильнее, а потому стремится диктовать свои условия. Мышление хозяина Белого дома он охарактеризовал примерно такой формулой: "Хотите иметь с нами дело? Заходите, будете гостями". Иными словами, в Вашингтоне рассматривают Пекин не как равного партнера, а как гостя, который должен принять правила "хозяина" мировой экономики.

Президент США заверил, что повышение пошлин "практически не скажется на стоимости импортируемых товаров, а ляжет на плечи китайских производителей". Но с этим не согласна часть экспертов, считающих, что рост тарифов ударит по кошелькам американских потребителей. Еще один риск - возможность введения ответных пошлин властями КНР, хотя перекос в торговле дает преимущество США в войне тарифов.

Между тем

Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах по сокращению ядерных арсеналов. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, добавив, что его страна поддерживает всестороннюю ликвидацию ядерного оружия. По его словам, "запасы ядерного оружия у Китая уступают арсеналам России и США", которые, на взгляд Пекина, должны сокращать свои арсеналы в соответствии с международными договоренностями, тем самым "создавая условия для разоружения других государств". Напомним, в начале 2019 года администрация Дональда Трампа заявила об отказе от участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Одной из причин этого стало недовольство США тем, что ограничения договора действуют только для его подписантов - России и США, но не распространяются на остальные ядерные державы, прежде всего Китай, который американские эксперты зачастую называют наиболее серьезным военным противником для Соединенных Штатов.