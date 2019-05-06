Турецкий авианосец спустили на воду после пожара

Турецкий авианесущий десантный корабль L400 Anadolu впервые всплыл после заполнения сухого дока на стамбульской верфи Тузла и был отбуксирован к достроечной стенке. Заполнение дока началось 3 мая, спуск корабля на воду прошел без особых церемоний, пишет турецкое издание GZT.

Возможно, отсутствие помпы вокруг спуска на воду самого крупного корабля турецкого флота объясняется недавним ЧП на его борту. В ночь на 29 апреля в носовых подпалубных помещениях Anadolu произошел пожар. Его ликвидировали работники верфи и спасательные службы, никто не пострадал. Представители верфи сообщили журналистам, что ЧП не повлияет на график сдачи корабля. После достройки Anadolu снова поместят в сухой док. Согласно контракту, спуск корабля должне быть произведен в течение 40 месяцев с начала постройки (30 апреля 2016 года), а начало морских испытаний - через 55-59 месяцев. Строительство Anadolu ведется с опережением графика, передача корабля флоту запланирована на 2020 год.

Первый в истории ВМС Турции авианесущий корабль строится по испанскому проекту УДК Juan Carlos I. Анкара планировала использовать его как легкий авианосец с истребителями пятого поколения F-35. Но после конфликта с США из-за российских зенитных систем Турция может применять Anadolu в качестве классического десантного корабля с вертолетами на борту. Длина корабля 225 метров, водоизмещение 28 тысяч тонн, он несет четыре танкодесантных катера типа LCM, два малых десантных катера типа LCVP и 27 гусеничных бронированных амфибий AAV. На летной палубе и в ангарах могут разместиться 12 самолетов F-35B и столько же вертолетов.