Утвержден состав комиссии по оказанию помощи пострадавшим в Шереметьево

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил состав комиссии по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе SSJ 100 в столичном аэропорте "Шереметьево", сообщили в пресс-службе правительства. Возглавит ее министр транспорта Евгений Дитрих.

Глава Минтранса сегодня доложил председателю правительства о ходе работы правкомиссии. В частности, Дитрих проинформировал о том, что выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы будут осуществляться по линии авиакомпании "Аэрофлот", страховых компаний и регионов России.